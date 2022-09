Exclusiv. Epoca de Aur bate la ușă. Ne întoarcem la frig, beznă și circurile foamei? Cristoiu: „Este cam așa… ori căldură, ori dictatură”. Video

Chestionat de moderator dacă odată cu campania intensivă a influencerilor români – termo-marxiști, cum i-a numit Robert Turcescu – în favoarea economiei drastice la căldură și energie, ne putem aștepta și la o cură de slăbire forțată din cauza crizei alimentare și a scumpirilor exacerbate la mâncare, fondatorul Evenimentul Zilei a opinat că pentru el totul seamănă a deja vu, aducându-i în minte vremurile de tristă amintire pe care le-a prins o bună perioadă.

Cristoiu: Este unul dintre cele mai penibile momente ale democrației occidentale

„ Am 55 de ani de gazetărie, aseară când am auzit la Radio România Actualități emisiunea Propuneri de economisire a energiei… m-am prăpădit de râs, ce vremuri am ajuns să trăim. O să ne întoarcem și la mâncare raționalizată, ca pe vremea lui Ceaușescu. Este unul dintre cele mai penibile momente ale democrației occidentale, dintr-un simplu motiv: consumul casei este infim în consumul de energie. Întreprinderile consumă într-o zi cât economisești tu într-o lună”.

Reputatul gazetar apreciază că războiul a devenit o confruntare pe față între Putin și Occident, în care cetățenilor europeni li se induce un fals sentiment de vinovăție pentru consumul propriu de gaz și energie.

„Planul sinistru e că ambele părți duc un război economic. Occidentul a zis hai să-i mobilizăm pe ruși. Dacă s-ar tranșa într-un fel sau s-ar ajunge la un conflict înghețat, rușii și-ar retrage trupele. Occidentalii duc un război, trebuie să-i ținem pe ruși acolo. Occidentul zice o să crape rușii, rușii zic o să crape ei. Avem un război cine rezistă mai mult la frigul de iarna asta. Este cam așa… ori căldură, ori dictatură„, a mai observat Cristoiu.

Putin e vinovatul de serviciu

Pe de altă parte, invitatul în podcastul EVZ Play a adus în discuție și importanța pandemiei care a alimentat criza actuală, inflația actuală avându-și originea în tipărirea masivă de bani de către guverne. Însă pandemia este terenul pe care s-a clădit o nouă manipulare, cea care îi pune în cârcă țarului de la Kremlin toate relele planetei.

„Nu este o criză cauzată de război, este creată de pandemie, oamenii au stat acasă și au făcut bani. Unii i-au cheltuit pe prostii, alții i-au investit. Cam așa am ajuns la această nebunie. Dacă vreți o părere, ce se întâmplă acum, după pandemie este o nouă formă de manipulare prin dictatură, așa au găsit în sfârșit omul: Putin. Li s-a dat oamenilor o grijă nouă, ca să nu își pună întrebări”, a conchis Ion Cristoiu.

Emisiunea integrală: