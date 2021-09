Europharm Distributie si dinamica schimbarii

Q1: Ce au insemnat pentru Europharm Distributie schimbarile organizationale care au avut loc in ultimii 5 ani?

Europharm este prezenta pe piata distributiei de medicamente de 27 de ani, fiind o societate matura, cu o bogata experienta in domeniu si cu o mostenire de care suntem mandri. Iesirea societatii de sub umbrela grupului GSK, in Noiembrie 2016 si intrarea acesteia in grupul Interbrands, unul dintre liderii distributiei din domeniul FMCG la acel moment, a adus cu sine numeroase provocari si oportunitati, din care fiecare parte a avut de invatat. Europharm a preluat stilul viu, pragmatismul, viteza de reactie si gradul ridicat de flexibilitate cu care opera Interbrands, reusind sa devina in scurt timp un partener mult mai receptiv si adaptabil la nevoile clientilor sai. A urmat apoi schimbarea controlului indirect asupra Europharm, in Decembrie 2019 si pasul decisiv facut in directia adoptarii spiritului profund antreprenorial, intreprinzator, care ne caracterizeaza astazi ca si organizatie. Fiecare dintre aceste schimbari a marcat progresul Europharm si evolutia societatii in directia corecta.

Q2: Care a fost impactul acestor procese de tranzitie la nivelul organizatiei?

Cultural, fiecare tranzitie a generat unde de soc in interiorul organizatiei. Europharm Ditributie a fost, pentru o lunga perioada de timp, parte a unei multinationale din industria farmaceutica. Trecerea de la modelul de business imprimat de aceasta apartenenta la modelul antreprenorial, total diferit, nu a fost mereu facila.

In tot acest parcurs insa, elementul care ne-a unit si fundamentul pe care am construit si consolidat relatiile dintre noi si pozitia Europharm a fost acordul unanim manifestat asupra necesitatii pastrarii conduitei etice, a integritatii si a gradului inalt de conformitate – uneori mai presus de cerintele legale – pentru care Europharm a fost mereu recunoscuta si apreciata in piata.

Etica manifestata in afaceri este cu siguranta unul dintre avantajele pe care le avem si una dintre trasaturile definitorii pe care am ales sa le conservam si perpetuam de-a lungul timpului.

Organizational, faza de implementare care a urmat dupa finalizarea fiecarei tranzactii de achizitie a presupus ample analize ale proceselor, operatiunilor si structurilor din cadrul societatii, in unele cazuri fiind necesara redefinirea si reasezarea acestora, in interesul unei bune desfasurari a activitatii si al protejarii pozitiei companiei in piata.

Q3: Care a fost contributia Departamentului Juridic in toate aceste etape?

Europharm Distributie este una dintre companiile in cadrul carora activitatea departamentului juridic a depasit cu mult granitele limitative ale unei activitati de tip suport; acest departament indeplinind, pe langa clasicul rol de garant al asigurarii legalitatii tuturor actiunilor, functia de partener in afaceri. In ambele etape de tranzitie, ne-am bucurat atat de increderea factorilor de decizie, care au ascultat, inteles si respectat opiniile noastre independente si impartiale, cat si de incredere din partea organizatiei. Astfel, am reusit sa asiguram echitatea la toate nivele, pastrand balanta echilibrata intre nevoile angajatilor si realizarea scopului economic al societatii.

Q4: Odata finalizata integrarea organizatiei in noua structura, ce mai urmeaza pentru Europharm?

Potentialul Europharm Distributie de a creste in aceasta piata este real si de necontestat, iar eu cred sincer ca astazi avem toate ingredientele care ne sunt necesare pentru a obtine succesul si a ajunge acolo unde meritam sa fim.

Suntem mult mai prezenti in piata, ne imbunatatim constant performantele, ascultam si venim in intampinarea nevoilor tuturor clientilor nostri, oferind solutii inovative, avem energia potrivita si atitudinea de castigatori. Am demonstrat ca suntem capabili sa ne adaptam, am reusit sa devenim o organizatie omogena si dinamica – de aici inainte, pentru noi, doar cerul este limita!