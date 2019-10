Printre cei prezenţi, era şi Donatella Versace, care l-a întrebat pe Rocketman câţi oameni, în afara ei, a salvat: „Nu ştiu câte persoane am salvat. Am ajutat mulţi oameni să se reîntoarcă la o viaţă normală şi sper să rămână aşa. Le dai numărul tău de telefon, în suni, îi controlezi, te asiguri că se simt bine. Am făcut asta cu Eminem”.

Elton îşi aduce aminte de seara când şi-a dat seama că prietena sa avea nevoie de ajutorul său „Ştiam că Donatella era pregătită, mă văzuse cântând în Reggio Calabria, cu trei săptămâni înainte. Era într-o stare de nedescris, mi-a dat un mesaj: Am nevoie de ajutor, sunt în starea cea mai deplorabilă. N-a fost necesar mult timp pentru a o convinge. Alte persoane, dimpotrivă, nici nu vor să audă. La fel a fost şi în privinţa lui George Michael. S-a dus pentru o perioadă în Elveţia, dar era prea încăpăţânat. Ciudat, când a murit, Ozzy Osbourne mi-a spus: Ştii o treabă, Elton? Nu cred că a dorit să mai stea aici, în această lume. Nişte vorbe greu de pronunţat, dar gândesc că avea dreptate. Nu voia să mai stea aici. Avea o şansă, ştia ce are de făcut şi n-a făcut-o”. Cum s-a vindecat de cancer la prostată În autobiografie, Elton povesteşte detalii inedite din viaţa sa, ca şi bătăliile mai recente, cum ar fi vindecarea de o tumoră la prostată în 2007. Spune că s-a aflat la 24 de ore de moarte, când a contactat o infecţie în urma unei intervenţii chirurgicale delicate. „Am fost cu adevărat norocos, cu toate că în perioada aceea nu mă simţeam prea norocos”, a scris Elton. „Stăteam treaz toată noaptea, întrebându-mă dacă sunt mort”. Boala l-a împins să facă un ultim tur de adio, înainte de a se retrage pentru a petrece mai mult timp cu soţul, David Furnish şi cei doi copii, Zachary şi Elijah. Rugăciunile l-au salvat „În spital, singur, în puterea nopţii, mă rugam: te rog, Doamne, nu mă trimite la moarte, te rog ajută-mă să mai văd copiii mei, te rog fă în aşa fel ca să mai trăiesc puţin. Într-un anumit fel, mi se părea că timpul petrecut să mă însănătoşesc a fost răspunsul la rugăminţile mele: dacă vrei să trăieşti mai mult timp, trebuie să înveţi să trăieşti într-un anumit fel, s-o iei mai uşor, să nu exagerezi”.