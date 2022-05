Ei formează cea mai cunoscută ”dinastie” din rugby-ul românesc!

Cel mai bun jucător al meciului câștigat de Șoimii Dinamo cu 32-22 în fața celor de la CSS Bârlad a fost Anton Mitrea, care reprezintă a treia generație de rugbyști din familia sa. O adevărată „dinastie”, întemeiată de bunicul său, acum multe decenii, o moștenire despre care vorbește foarte mândru.

”E o presiune, dar mă bucur că fac parte din această familie și e o mândrie. Să crești lângă asemenea oameni te formează atât ca și om, cât și ca jucător” – Anton Mitrea, jucător de rugby la ACS Șoimii – CS Dinamo București, campioana națională U17.

Anton Mitrea visează să joace în Franța

Adolescentul visează să joace în Franța și în naționala de seniori a României. ”Sper că peste 5 ani voi fi în Franța jucând pentru o echipă cât mai bună și bineînțeles la națională” – Anton Mitrea, jucător de rugby la ACS Șoimii – CS Dinamo București, campioana națională U17.

Fost jucător și apoi zeci de ani oficial în rugby, bunicul lui Toni, Costache Mitrea, le-a transmis pasiunea pentru acest sport și fiilor lui, Daniel și Ștefan, ai căror băieți, Andrei, respectiv Anton, le-au călcat, de asemenea, pe urme. Toți recunosc că balonul oval a fost prima lor ”jucărie”.

”Dintotdeauna suntem pe terenul de rugby” – Ștefan Mitrea, fost rugbyst, tatăl lui Anton Mitrea. ”Mă joc cu balonul de când m-am născut, dar oficial pe la 5-6 ani am început” – Anton Mitrea, jucător de rugby la ACS Șoimii – CS Dinamo București, campioană națională U17.

”Eu am început la 7 ani, avându-l ca antrenor pe tatăl meu. În primul rând ne-a format ca oameni și asta e cel mai important” – Daniel Mitrea, antrenorul echipei de rugby ACS Șoimii – CS Dinamo, campioană națională U17.

La ACS Șoimii, antrenorul Daniel Mitrea îl are ca secund chiar pe fiul său, Andrei. Fost rugbyst, acesta are, la rândul său, un băiețel care va continua tradiția.

”E foarte greu să fiu secundul tatălui, dar cu siguranță am foarte foarte multe de învățat. Cel mic momentan să facă primii pași și apoi direct placaje” – Andrei Mitrea, antrenor secund ACS Șoimii – CS Dinamo, campioana națională U17.

ACS Șoimii, un proiect început început de familia Mitrea acum 10 ani

Fost antrenor federal, dar și Regional Training Manager la World Rugby și la Rugby Europe, Daniel Mitrea este antrenorul formației ACS Șoimii. Un proiect pornit în urmă cu 10 ani, alături de fratele său, Ștefan, și care acum a ajuns un model de urmat de cluburile din țară.

”Adevărul e că nu ar fi existat o asemenea chestie fără fratele meu. Noi am pornit cu 5 copii acum 10 ani. Și din 5 copii avem 150 de copii. Trofeul este doar o consecință a muncii acestor băieți de minimum 10 ani. Așa că, precum orice poveste poveste frumoasă, orice proiect nu se poate construi decât după 10 ani de muncă. Eu sunt unul dintre fericiții care am avut ocazia să lucrez cu ei de când erau mici. Practic noi toți am crescut odată cu ei.

E destul de dificil în ziua de azi să formezi adolescenți, dar atâta timp cât le dăm mai departe valorile în care noi credem cu adevărat, sunt convins că în primul rând, așa cum a zis și Ștefan, vom forma oameni valoroși pentru societatea noastră. Apoi, medaliile sunt o consecință a muncii lor” – Daniel Mitrea, antrenorul echipei de rugby ACS Șoimii – CS Dinamo, campioana națională U17.

”Scopul nostru e să-i creștem pe acești copii ca oameni și pentru echipa națională. Nu facem un scop din a câștiga trofee. Suntem fericiți pentru că ei sunt pe teren și se joacă” – Ștefan Mitrea, fost rugbyst, tatăl lui Anton Mitrea.

Alin Petrache speră că mulți finaliști vor ajunge la naționala mare

Prezent la finală, președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a recunoscut că cel mai greu îi e să-i premieze pe învinși.

”E greu să premiezi locul 2. Pentru că sunt extrem de supărați, extrem de mâhniți, plâng unii dintre ei și atunci îmi este foarte greu. Am trecut și eu prin asta, le-am explicat și lor că am trecut prin aceste perioade grele, dar de fapt asta ne face să ne depășim, asta ne face să mergem mai departe și asta ne arată că suntem un alt sport. Suntem sportul care ne ridicăm de jos și mergem mai departe” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

Șeful rugby-ului românesc spune că are încredere că mulți dintre jucătorii care s-au aflat pe teren la finală vor ajunge să îmbrace în viitor tricoul echipei naționale.

”Sunt câțiva copii care mi-au sărit în ochi cum se spune, cu siguranță îi vom vedea și îi vom avea la echipa națională. Stejarii vor fi de fiecare dată în spatele acestor copii minunați. Și ei vor deveni de fapt după aceea viitori Stejari care vor sta în spatele echipei mari” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

sursa: Sports Net