Directorul Realitatea TV SPARGE TĂCEREA! De ce a fost SCOS de pe POST Rareș BOGDAN

Directorul Realitatea TV, Edward Pastia, a explicat pentru DC News de ce ar fi normal ca Rareș Bogdan să își ceară scuze față de acționariat și față de el.





Edward Pastia explică că nu este normal să terfelești un coleg în direct. El mai subliniază că să îți ceri scuze nu este un gest înjositor: "Am pățit asta de nenumărate ori. Cred că nu strică niște scuze. Nu știu ce poate fi folositor în toată afacerea asta. Sau cui îi folosește. Colegii mei, conducerea, și-au exprimat punctul de vedere. Toată lumea are nevoie de Rareș Bogdan. Și el poate are nevoie de noi, nu știu ce gândește și cum gândește. Nu poți șterge cu buretele ani de muncă. E greu să faci asta. Dar fiecare decide pentru el", mai spune Pastia.

Directorul postului explică în continuare: "Dacă în lumea asta trebuie să fii plin de ură cred că am eșuat cu toții. Ura nu își are loc acum, mai ales acum. Niciodată nu ar trebui sa fie loc pentru ură. Dacă ne place însă să ne batem joc de munca altora, dacă ne transformăm toți în judecători, dacă asta ni se pare nouă modelul în viață... Atât aș spune dincolo de Edward Pastia scuze sau nu. Toate vedetele, și inclusiv eu, care suntem în lumina reflectoarelor ar trebui să ne gândim ca suntem acolo prin îngăduința colegilor. Ei muncesc pentru noi, ei ne plătesc amenzile pentru ca noi să ne simțim liberi în lumina reflectoarelor. Ei fac știrile. Ei fac multe. Nu știu dacă a fi idoli este ceea ce trebuie să ne dorim".

Bogdan Cotigă de la DC News a întrebat dacă este posibilă o reconciliere cu Oana Stănciulescu și Oreste Teodorescu. Edward Pastia a replicat: Ei au făcut și fac parte din familia Realitatea. Domnul Gușă a zis foarte bine aseară acest lucru.

Cutremur in TVR! Salariul unui prezentator, DUBLU fata de cel al directorului postului! Cat castiga, lunar

Pagina 1 din 1