Daca pana de curand preturile pentru aceste scaune speciale erau oarecum prohibitive, afla ca tocmai iti poti cumpara un model nou foarte confortabil, cu un buget sub 900 de lei.

De fapt, in prezent preturile la scaun gaming pornesc de la circa 350 de lei pentru variantele basic, dar ce iti vom sugera noi in continuare sunt scaune pregatite de performanta inalta.

Scaun gaming Genesis Trit 500, reglabil, material textil RGB (Negru), pentru birou gaming – 949 lei

Acest model uimeste prin marginile RGB, care il fac sa para ca desprins din viitor. Iti da o stare speciala pentru gaming si te ajuta sa fii mai implicat in actiunea la care iei parte. Marginile sunt iluminate si poti sa alegi din peste 40 de moduri diverse.

Alimentarea luminilor se face fie din laptop/ pc, fie cu ajutorul unui powerbank pe care poti sa-l ascunzi in buzunarul pe de spatele scaunului. Ai telecomanda pentru a-ti seta jocul preferat de lumini. Scaun gaming Genesis Trit 500 poate sustine o greutate de pana la 120 kg si include doua perne pentru sprijin suplimentar: lombar si tetiera. Perna de la cap este inalta, pentru a-ti permite sa te relaxezi sau sa te simti extraordinar in timp ce joci. Regleaza inaltimea si spatarul, sprijina-ti coatele pe cotierele confortabile si esti gata de joc.

Scaun gaming Inaza Rainbow, iluminare RGB, reglabil (Negru), piele ecologica – 899 lei

Iata un alt scaun gaming de care te poti indragosti iremediabil. Inaza Rainbow, iluminare RGB permite o multime de reglaje, pe inaltime, cu inclinare 360 de grade si rotire pana la 360 de grade. Are piston pe gaz clasa 3 pentru ridicare si coborare pe verticala, iar manerele sunt extrem de confortabile.

Inaza Rainbow, iluminare RGB are margini iluminate RGB, cu peste 40 de moduri din care poti alege. Setarile se fac simplu, cu ajutorul unei telecomenzii incluse in pachet. Scaunul curcubeu este tapitat cu piele sintetica, este proiectat pentru utilizatori cu greutate pana in 120 de kg si include doua perne confortabile, pentru cap si zona lombara.

Scaun Gaming Marvo CH-106, reglabil (Negru Albastru), suport lombar- 649 lei

Al treilea scaun de gaming pe care ti-l propunem are un design robust si poate fi folosit de catre gamerii cu greutate pana in 150 kg. Are culoare neagra cu detalii albastre pe margine, cu doua perne de sustinere in zona lombara si in zona capului. Tetiera este prevazuta cu doua orificii ce permit o buna aerisire a capului pentru atunci cand lucrurile se incing, in timpul jocului.

Din configuratia scaunului nu lipsesc cotierele confortabile, sistemul de balans, inclinare pe spate si reglare pe inaltime cu ajutorul unui piston solid. Scaunul se deplaseaza pe roti si se roteste pana la 360 de grade, ceea ce il face sa fie extrem de ergonomic pentru toate activitatile tale de gaming. Ofera confort cand stai pe scaun in timp prelungit.

Cauti mai multe oferte pentru scaune de birou sau de jocuri? Intra pe evoMAG si alege scaun gaming arozzi, scaun genesis nitro, scaun gaming gamdias zelus.

Te-ar putea interesa și: