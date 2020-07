Au venit să participe la o competiție sportivă cu tradiție în România și s-au trezit cu mari probleme. În perioada 23 – 26 iulie este programat Turul Ciclistic al Sibiului, dar dincolo de problemele sportive, unii dintre concurenți s-au confruntat cu necazuri majore.

Echipa MsTina-Focus a fost ținta unui jaf, luni noaptea, dar din fericire bunurile au fost recuperate. Evenimentele au fost povestite de ciclistul orădean Raul Sînza, pe contul de Facebook. Sportivul a relatat cum gruparea din care face parte, una mixtă româno-italiană a trecut prin mari emoții.

„Ora 3:30. Cisnădie- Sibiu, România. Echipa profesionistă de ciclism româno-italiană doarme liniștită așteptând startul Turului Ciclist al Sibiului. Se aud zgomote. Aflu de la un coleg de cameră că ușa de la intrare a pensiunii a fost spartă. Mă îmbrac repede și alerg jos. Am fost primul din pensiune ajuns”, a povestit ciclistul, care a mai afirmat că:

„Văd că lipsesc bicicletele. Alerg spre ieșire, cu lanterna telefonului. Se aude cum se rup crengi în livada de meri. Alerg și strig după hoți să lase bicicletele deoarece suntem mulți și îi prindem, deși pe moment eram cam singur.

Intru în livadă și găsesc prima bicicletă, pe urmă altele câteva puse una peste alta. Stau lângă ele până ajung și alți colegi. Găsim la câțiva zeci de metri o mașină marca Audi cu scaunele lăsate rabatate, un telefon, ambalaje de mănuși și numerele de înmatriculare date jos, puse înăuntru.”

Sportivul orădean spune că la mijloc erau biciclete foarte valoroase, de 4.000 de euro bucata.

„Sosește și poliția, urmată de criminalistică și trupa canină. Poliția găsește rapid proprietarul mașinii. Îl ridică de acasă și îl aduce la fața locului. Deși nu recunoaște pe moment, în final își mărturisește fapta.

Mulțumim Poliția Română pentru tot! Dar dacă nu am fi auzit zgomotul ușii sparte? Sau dacă ar fi avut mașina mai aproape și ar fi plecat cu toate bicicletele? Biciclete care depășesc 4000€ bucata și ajung chiar și la 7000€ unele dintre ele. Ce le-am fi spus sponsorilor? Saau dacă as fi fost atacat in timp ce încercam sa ii opresc? Și dacă și dacă… hai pe biciclete și la antrenament.”