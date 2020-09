Paris Hilton are o avere de-a dreptul impresionanta și duce o viață luxoasă. Cu toate acestea, vedeta trece printr-o suferință despre care foarte puține persoane știu.

Cu toate că are toate resursele necesare și nu îi lipsește absolut nimic, Paris Hilton nu este atât de fericită precum multe persoane cred, scrie Spynews.

Aceasta va vorbi în cadrul unui documentar care urmează să fie lansat despre drama prin care trece și despre care nu a spus nimic până acum.

„Ceva s-a întâmplat în copilăria mea și nu am vorbit cu nimeni despre asta. Nu am putut să vă spun, deoarece, de fiecare dată când încercam, eram pedepsită de ei. Încă am coșmaruri în legătura cu asta. Singurul lucru care mi-a menținut sănătatea psihică a fost să mă gândesc cine vreau să devin când voi scăpa de acolo”, a spus Paris Hilton în documentarul care urmează să apară!

Se pare că suferința care i-a marcat viața vedetei este una destul de mare, deoarece în timpul filmărilor pentru documentar aceasta și-a adus aminte de momentele traumatizante și a izbucnit în plâns.

„Se spune despre traumă că mintea poate uita, dar corpul nu uită niciodată. Trauma rămâne acolo în tine și poate ieși oricând”, a spus Paris Hilton cu ochii în lacrimi.

Paris Hilton și-a găsit prințul

Paris Hilton trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat pe care l-a cunoscut în anul 2005.

Paris Hilton îl cunoștea pe Carter Reum de 15 ani , dar relația lor de iubire a început de curând. Vedeta a oferit amănunte despre viața ei amoroasă, spunând că : „Este pentru prima dată când sunt de fapt obligată să nu călătoresc și să rămân acasă. Partea bună este că voi fi împreună cu animalele de companie și cu iubitul meu. Ne-am apropiat atât de mult. Timpul pe care l-am avut împreună este ceea ce ar dura în mod normal cinci ani!”, a spus Hilton

După despărțirea de Chris Zylka, Paris Hilton a crezut că va rămâne sigură toată viața.

„După ultima mea despărțire, am crezut că voi fi singură pentru totdeauna. A fost că și cum am renunțat. Mă voi concentra doar asupra mea. Nu am nevoie de nimeni. Deci, pentru că m-am îndrăgostit, mă simt atât de recunoscătoare”, spune Paris Hilton