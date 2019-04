Dragnea continuă conflictul cu Toader: „Sigur mai rău nu poate fi”

La finalul mitingului de sâmbătă de la Iași, președintele PSD, Liviu Dragnea, a făcut o conferință de presă în care a vorbit despre remanierea guvernamentală și l-a atacat pe ministrul demisionar al Justiției, Tudorel Toader.





„Luni o să avem o întâlnire în coaliţie, împreună cu doamna prim-ministru, şi o să stabilim ce facem. Am înţeles că abia marţi preşedintele ar da un semn de viaţă, nu ştiu dacă dă un răspuns. Doamna prim-ministru a discutat cu dumnealui, cred că miercuri sau joi, şi i-a spus că marţi o să discute, că zilele acestea nu poate”, a declarat Dragnea, întrebat despre răspunsul președintelui Klaus Iohannis referitor la remanierea guvernamentală.

Liviu Dragnea a făcut referire și la Tudorel Toader, spunând că „sigur mai rău nu poate fi” la Ministerul Justiției.

„Sigur mai rău nu poate fi. De la acel minister (c.n. Justiției) au venit pe această OUG în permanență observații, observații și puncte de vedere negative că nu trebuie făcută. Eu sper ca în următoarea ședință de guvern să găsească totuși, nu știu, Ioahnnis va numi, nu va numi, un interimar va trebui să funcționeze la acel minister, care să sperăm că va gândi în spiritul programului de guvernare, nu să pună în continuare piedici”, a adăugat președintele PSD.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a demisionat joi, la o zi după ce CEx al PSD a hotărât retragerea sprijinului politic al acestuia.

„Voi merge la Guvern şi am o altă întrevedere cu doamna prim-ministru. Voi dezvolta ceea ce v-am spus dimineaţă. Voi porni în scrisoare pe care am redactat-o de la voinţa politică exprimată în cadrul CEx-ului. Voi porni de la voinţa exprimată oarecum în cele două întrevederi cu doamna prim-ministru, de la faptul că doamna prim-ministru are rolul decisiv atât în formarea guvernului, cât şi în revocarea unor membri. Luând act de aceste împrejurări, iau în considerare şi faptul că orice autoritate trebuie să aibă asigurată continuitatea, voi rămâne la minister până la momentul în care numele noului ministru va apărea în Monitorul Oficial, pe care îl voi aştepta la minister. Prin urmare, merg la Guvern şi prezint doamnei prim-ministru demisia. Domnia sa va decide ce face cu acestă demisie.”, declara joi Tudorel Toader.

Cu o seară înainte, premierul Viorica Dăncilă i-a trimis președintelui Klaus Iohannis propunerea de revocare a ministrului Justiției și demisiile miniștrilor Rovana Plumb și Natalia Intotero.

