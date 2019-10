În esență, procurorii de la DNA Brașov, anume Corneliu David-Deca și Monica Munteanu, s-au prezentat în fața judecătorului Costel Cristinel Ghigheci de la Curtea de Apel Brașov, pentru a îi prezenta un raport, prin care susțineau că prejudiciul din dosarul Ferma Băneasa ajunge la 135 de milioane de euro (500 de milioane de lei).

La această sumă s-a ajuns după ce specialiștii DNA au tras concluzia că „vegetația forestieră” este, în realitate, „teren construibil”. Desemnat de instanță să evalueze prejudiciul, expertul Perlik Romeo a stabilit însă alte lucruri.

„Valoarea Pădurii Snagov retrocedate inculpatului Al Romaniei Paul Philippe era la data faptei de 5550 euro/ha pentru pădurea Fundul Sacului de 9,97 ha și de 5440 euro/ha pentru Pădurea Snagov de 36,78 ha(…)Raportând acest prejudiciu la valoarea totală a terenului, rezultă ca suma totală este mai mică de 2.000.000 de lei”.

„Nu se poate face evaluarea acestuia prin luarea in considerare a unui aspect eventual si incert, cum ar fi posibilitatea de a fi declarat teren construibil”, a declarat, la rându-i, judecătorul Cristinel Ghigheci de la CA Brașov.

Mai jos redăm motivarea sentinței, din care, pe lângă cele de mai sus, mai reiese că un specialist DNA „nu se bucură de garanțiile de independență” ale unui expert desemnat.

„In ce priveste retinerea in sarcina inculpatilor a formei calificate a infractiunii de abuz in serviciu, prevazuta de art. 309 din Codul penal, analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine ca paguba produsa prin presupusa infractiune de abuz in serviciu constand in retrocedarea catre inculpatul Al Romaniei Paul Philippe a suprafetei de teren de 46, 78 ha. din Padurea Snagov este mai mica de 2000000 de lei.

Astfel, din Raportul de expertiza intocmit la data de la data de 08.06.2018 de catre expertul Perlik Romeo, desemnat de instanta sa faca evaluarea bunurilor imobile, rezulta ca

Padurii Snagov retrocedate inculpatului Al Romaniei Paul Philippe era la data faptei de 5550 euro/ha pentru padurea Fundul Sacului de 9,97 ha si de 5440 euro/ha pentru Padurea Snagov de 36,78 ha. Or, raportand acest prejudiciu la valoarea totala a terenului, rezulta ca suma totala este mai mica de 2000000 de lei.

Nu poate fi primita sustinerea parchetului de a fi luata in considerare evaluarea facuta de specialistii D.N.A. in cursul urmaririi penale, in primul rand deoarece expertul desemnat de instanta se bucura de garantiile de independenta pe care nu le au specialistii parchetului.

In al doilea rand, in expertiza efectuata in cursul judecatii de catre expertul independent s-a facut evaluarea terenului potrivit destinatiei dare a acestuia de vegetatie forestiera, in timp ce specialistii D.N.A. au evaluat terenul ca pe unul construibil. Din moment terenul avea la data retrocedarii si are si in prezent destinatia de vegetatie forestiera, nefiind construibil, nu se poate face evaluarea acestuia prin luarea in considerare a unui aspect eventual si incert, cum ar fi posibilitatea de a fi declarat teren construibil.

Pentru aceste motive, in temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedura penala, instanta va dispune schimbarea incadrarii juridice a faptei de abuz in serviciu, retinuta in legatura cu retrocedarea suprafetei de teren de 46,78 ha din Padurea Snagov pentru inculpati”.

