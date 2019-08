Informații de ultimă oră în cazul crimelor de la Caracal arată că omul care i-ar fi vândut un telefon lui Gheorghe Dincă apare în dosarul întocmit de DIICOT Craiova, în dosarul de trafic de persoane întocmit după dispariția Luizei Melencu, înainte ca Alexandra Măceșanu să fie dată dispărută. Informația a ieșit la iveală după ce martorul a declarat, la Antena 3, că ar fi fost monitorizat și audiat de anchetatori, înainte și după descinderile din curtea de pe strada Craiovei, în ziua de 26 iulie.

Martorul a relatat că, înainte cu două săptămâni ca Alexandra Măceșanu să fie răpită, a fost chemat la DIICOT Craiova și i s-a arătat o planșă cu 6-8 fotografii, printre care și fotografia lui Dincă. Motivul pentru care a ajuns în atenția anchetatorilor este că obișnuia să introducă cartela sa în telefoanele clienților pentru a le demonstra că telefoanele funcționează.

Se presupune că numărul martorului a rămas în memoria telefonului lui Dincă. Acesta a apelat familia Luizei de pe o cartelă prepay pe care o folosea în telefonul său. Astfel, când procurorul DIICOT Craiova a cerut listingul operatorului de telefonie mobilă, printre numerele transmise se afla și cel al vânzătorului de telefoane, când făcuse încercarea.

Monitorizat de DIICOT, în cazul Luiza

Surse judiciare arată că, în acest fel, în dosarul de dispariție al Luizei Melencu, preluat de DIICOT Craiova pe 6 iunie, prin declinare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, numărul de telefon al acestui martor a apărut, așa cum am explicat, pe lista monitorizată de anchetatori. Ulterior, în data de 27 iulie, DIICOT Craiova a reunit dosarele ce vizau dispariția Alexandrei și a Luizei.

„Lumea care vine să își procure un telefon pune mâna. Neșansa mea și nenorocul meu a fost că acel individ, deși nu rețin, să pună mâna pe acel telefon în care aveam cartela mea introdusă. Mi-am scos cartela și a cumpărat telefonul acela de la mine. La DIICOT am fost chemat cu două săptămâni înainte să apară Dincă la știri. M-au întrebat domnii de la DIICOT, că a apărut numărul meu de telefon. Mi-a arătat și poză cu telefonul, dar nu îmi aduceam aminte. Am plecat acasă. La o săptămână după, iar au venit, iar m-au chemat la poliție!

În 22 august am fost chemat la București, am făcut aceleași declarații. Când a apărut la știri am realizat de ce am fost chemat la DIICOT. Am avut telefonul ascultat în perioada decembrie, ianuarie, februarie. Am înteles abia atunci de ce s-a întâmplat asta. Nu mi s-a dat nicio explicație și de ce să mint, nici nu am cerut. Mi-au arătat o fotografie cu Dincă atunci când am fost chemat. Asta cu două săptămâni înainte de răpirea Alexandrei. Mi s-au dat niște fotografii cu 6-8 persoane, să recunosc pe acolo pe cineva. Nu am recunoscut pe nimeni. Realizând acum, după situațiile pe care le văd la televizor și pozele, mi-am dat seama că Dincă apărea acolo și am spus în 22 august”, a declarat martorul la Antena 3.

Anchetatorii nu neagă

Despre acest aspect, oficiali din rândul anchetatorilor au precizat, pentru EVZ, că vânzătorul de telefoane a fost audiat de procurorii DIICOT Craiova, conduși de Liviu Vasilescu, pe 25 iulie, ziua în care Alexandra Măceșanu suna, disperată, la 112

. Atunci, i s-ar fi arătat mai multe fotografii, în cazul dispariției Luizei. A doua zi, pe 26 iulie, după ce polițiștii au intrat în „Casa groazei”, de pe strada Craiovei, martorul a fost chemat, din nou, și i s-a arătat și fotografia cu Gheorghe Dincă pe care, susțin anchetatorii, omul nu l-ar fi recunoscut.

Oficialii DIICOT Craiova neagă, însă, că numele lui Gheorghe Dincă apare în vreun dosar, până la apariția cazului.

Noile probe ADN nu certifică moartea fetelor

Ultimele informații în cazul teribil de la Caracal arată că, în casa și mașina lui Gheorghe Dincă s-au găsit atât ADN-ul Alexandrei Măceșanu, cât și al Luizei Melencu.

Mai exact, probe genetice ale Alexandrei s-ar fi găsit în mașină, pe șapca mecanicului acuzat de crimă, pe o bandă adezivă, dar s-au găsit și fire de păr ale fetei. Cei doi dinți, expertizați la INML au fost ridicați din butoiul din curte.

Urme ale ADN-ului Luizei ar fi fost descoperite pe o noptieră din casa lui Dincă. Toate acestea, însă, în lipsa cadavrelor, nu pot demonstra decât prezența tinerelor în mașina și în casa suspectului, nu și uciderea acestora.

Alexandra s-a dat jos din mașină vie. Anchetatorii au mai prelevat, din curtea lui Dincă, oase și cenușă care urmează să fie expertizate.

Certificatul de deces nu poate fi eliberat de INML

Atât avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, cât și unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănașu, au avut intervenții publice în care au cerut INML să precizeze dacă există sau nu certificate de deces emise pe numele victimelor. La întrebarea EVZ despre posibilitatea emiterii unui certificat de deces de către INML, în momentul actual, pentru Alexandra Măceșanu, așa cum s-a speculat în spațiul public, dr. Gheorghe Alexandrescu, un medic cu zeci de ani de experiență în medicina legală a replicat: „Este o prostie!”. Medicul legist a spus că, în lipsa cadavrului sau a cadavrelor, medicii legiști nu pot întocmi un certificat constatator al decesului, document în baza căruia se poate elibera certificatul de deces de către primării. „În acest caz, declararea decesului se poate face numai pe cale judecătorească, în lipsa cadavrului, dar asta după ce organele de urmărire penală strâng suficiente dovezi care pot fi înaintate instanței de judecată. Și asta la solicitarea familiei, așa cum s-a întâmplat în cazul Elodiei Ghinescu”, a declarat medicul legist.

Imaginile care puteau să îl identifice pe Dincă

Acuzațiile grave făcute de Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, care susține că au fost distruse probe din dosar, sunt întărite de o dezvăluire a RTV. Un reporter a fost în locul în care sunt amplasate camerele de luat vederi care au surprins-o, ultima oară, pe Luiza.

Din informațiile furnizate, până în prezent, se arată că, la dosar, există doar o înregistrare în care adolescenta de 18 ani dispărută pe 14 aprilie, apare alături de o femeie îmbrăcată în haine de culoare roșie.

Cu toate acestea, lipsesc imaginile de pe celelalte două camere, amplasate, una lângă alta, pe clădirea de peste drum. Acele imagini, arată experimentul făcut de RTV, puteau surprinde și momentul în care Luiza s-a urcat în mașina lui Dincă, dar și numărul mașinii acestuia, probă vitală în identificarea răpitorului și care putea preveni sechestrarea Alexandrei, în 24 iulie.

O fotografie cu mașina lui Gheorghe Dincă, cu care a fost răpită și Alexandra, și despre care procurorul Liviu Vasilescu, a comunicat colegilor săi de la Parchetul Caracal abia în ziua de 25 iulie, se afla în dosarul de la DIICOT Craiova, încă din luna aprilie.

