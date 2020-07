Cătălin Măruță a recunoscut că mama sa este cea care îl mai trage de mânecă în momentul în care sare calul. Acesta a povestit, în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, că mama sa este „este profilul telespectatorului” emisiunii pe care o realizează la Pro TV.

Iar dacă ea e nemulțumită de una din emisiunile sale, cu siguranță a mai supărat „câteva babe”.

„Părinții mei sunt acum la pensie și acum se uită mai des. Îmi trimite mama mesaje și acum. „Măi mamă, iar vorbești prea tare. Măi mamă, iar ai mâncat la televizor. Băi mamă, băi, dar ai grijă că i-ai pus prea multe sosuri (avem noi o rubrică cu sosuri) invitatului”… Nu, nu mă enervează.

Îmi place foarte tare. Pentru că, de fapt, mama mea, este profilul telespectatorului. Numai că ea are acces la WhatsApp-ul meu și poate să îmi trimită mesaj să mă mustre.

Și-atunci, dacă am vorbit prea tare astăzi și am supărat-o și pe mama, înseamnă că am mai supărat eu câteva babe. Și-atunci înseamnă că poate trebuie să mai reglez eu ceva”, a mărturisit vedeta Pro TV.