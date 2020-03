Dan Capatos i-a mărturisit lui Mirel Curea, în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, că „aventura <Un show păcătos> a însemnat 20 de sezoane de nebunie, în care practic am făcut tot ce mi-a tăiat mie capul. N-am avut nicio presiune de la nimeni. Eu le-am spus multora: <Băi, eu la Antena 1, am trăit visul pe care sperați voi să-l trăiți voi în ProTV, aia cu „Gândește liber”>.

Eu, la Antena 1, am trăit cel mai liber și am făcut cele mai mari tâmpenii. Mi le-am asumat. L-am dat pe Boc în c…l gol, ne-am luat amendă, ne-au oprit emisia, l-am adus pe Guță călare pe cal, l-am pus să mediteze ca tibetanii, s-au luat gagici la bătaie. Făceam concurs câte banane să țină în gură o gagică, am făcut concurs de pictură cu sfârcurile. Orice. Lumea se distra, râdea, oamenii inteligenți au zis <Da, bă, hai că ne distrăm, e altceva.> Mulți alții au zis <Bă, distruge o generație.> OK, mi-am asumat și criticile și laudele. Televiziunea m-a învățat un lucru: nu mă mai bucură laudele, nu mă mai enervează criticile”.

Capatos a povestit și despre CNA și ipocrizia membrilor care se certau pe amenda pe care ar fi trebuit să i-o dea, „că de ce l-am dat pe Boc în c…l gol”. A vorbit și despre trădările și deziluziile pe care le-a avut chiar de la colegii de breaslă: „Eu atunci m-am simțit trădat și de către Evenimentul Zilei, iar la mine e icoană Evenimentul Zilei, din punct de vedere profesional. Deontologii m-au afurisit.

Atunci a fost o competiție, se știa de acest filmuleț. Pentru mine Ion Cristoiu este el și restul lumii și n-o să vorbesc niciodată de rău de el, indiferent că a zis atunci <Domnule, elevul meu m-a dezamăgit profund>, Eu nu cred că dacă Ion Cristoiu avea genul ăsta de filmare în momentul ăla, își punea vreo problemă vreodată să n-o dea.”

„Nu a fost vorba despre fundul lui Boc, ci despre vulnerabilitatea funcției sale”

Dan Capatos a povestit că a dat pe post filmulețul cu Emil Boc în fundul gol, pentru a atrage atenția asupra lipsei de protecție a prim-ministrului României. „ În primul rând, problema a fost alta, nu că l-a prins cineva în c…l gol la el în casă. Era despre vulnerabilitatea (funcției deținută de Boc, n.e.). Niciodată în lumea asta un prim ministru n-are voie să fie prins în fundul gol. Eu toată emisiunea am spus că dezvăluirea mea nu a fost despre Boc. Eu toată emisiunea am cerut demisia șefului SPP-ului.

Dacă ajunge cineva în proximitatea lui, într-o zonă în care stă în curul gol, practic, deci într-o zonă foarte intimă, dacă ajunge să-i facă poză, la fel de bine poate să ajungă cu un cuțit, poate să ajungă cu un pistol cu bile, cu un ciocan. Adică, unde e dispozitivul lui de pază și ce a păzit? Asta am spus eu. Probabil că nu era cadrul necesar să îl dai la Un show păcătos. Dacă l-ai fi dat într-o emisiune serioasă, atunci, da… Dar eu am fost mai dibaci și l-am făcut eu rost pe piață. Era o cursă pentru filmulețul ăsta. Dacă s-ar fi întâmplat asta într-o lume civilizată, eu zic că ar fi căzut multe capete. Eu îl privesc în continuare ca pe un succes de presă”.

Capatos a mărturisit că a avut inspirația să-l cheme pe „Crin Antonescu la emisiunea aceea. Păi, săracul, el și-a luat vreo 80% din înjurăturile pe care le-aș fi luat eu. Eu și acum îi mulțumesc. M-a salvat cumva. Mare parte din lături s-au dus spre el. Dar și el, o minte destupată, a înțeles demersul, pentru că în ideea asta am vorbit cu el, <Domnule, nu se poate un prim-ministru să fie prins așa.>”

