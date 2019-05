Pierdere grea pentru lumea filmului. Moartea frumoasei actrițe a surprins pe toată lumea. Filmele au intrat în istorie

Actrița și cântăreața Doris Day a murit, luni, la vârsta de 97 de ani. Anunțul morții a fost făcut de către o organizație de caritate.





Lumea Hollywood-ului a suferit o mare pierdere. Doris Day a murit la vârsta de 97 de ani, informează Daily Mail.

Moartea ei a fost anunțată, luni, de către organizația ei de caritate, Fundația pentru animale de companie Doris.

Doris Day a atins vârful gloriei în anii '50 și '60 în filme precum Pillow Talk, Love Me sau Lasă-mă și Omul care știa prea multe.

A fost căsătorită de patru ori, dar a avut numai un copil, Terry Mulcher, care a murit în 2004.

Ea a supraviețuit și nepotului ei, Ryan Melcher.

După ce și-a început cariera ca solistă a unei cunoscute formații în 1939, popularitatea ei a crescut odată cu primul hit înregistrat, „Sentimental Journey”, din 1945. După ce a părăsit formația „Les Brown & His Band of Renown” pentru a urma o carieră solo, Doris Day a înregistrat peste 650 de melodii între anii 1947 și 1967, devenind astfel una dintre cele mai populare cântărețe ale secolului al XX-lea.

Călătoria în lumea filmului a început pentru Doris în perioada târzie a filmului hollywoodian clasic, și anume cu filmul „Romance on the High Seas” din 1948, în urma căruia tânăra actriță de doar 26 de ani vă primi numeroase elogii, astfel începându-și ascensiunea. A jucat într-o serie de musicaluri, comedii și drame de succes.

A avut un rol eponim în filmul „Calamity Jane” (1953), având un rol principal, alături de James Stewart, în celebrul film din 1956 al lui Alfred Hitchcock „The Man Who Knew Too Much” (1956). Doris Day avea să cunoască apogeul succesului alături de Rock Hudson și James Garner în filmele de comedie (de tip sitcom romantic) Pillow Talk (1959) și Move Over, Darling (1963). După ultimul său film „With Six You Get Eggroll” din 1968, deja arhicunoscuta Doris Day a condus sitcomul „The Doris Day Show”(1968–1973).

