Candidatura lui Donald Trump i-a supărat pe unii lideri republicani

„Această revenire începe chiar acum”, a declarat Trump marți seară la complexul său Mar-a-Lago, locul unde în urmă cu trei luni a fost pus în aplicare un mandat de percheziție de către FBI pentru a recupera înregistrările pe care le-a luat de la Casa Albă, inclusiv unele care erau strict secrete. El a adăugat ulterior: „Pentru a face America măreață și glorioasă din nou, îmi anunț în această seară candidatura la președinția Statelor Unite”.

Anunțul făcut de Donald Trump la clubul său din Florida, Mar-a-Lago, a venit într-un moment de vulnerabilitate politică pentru acesta, în condițiile în care alegătorii au respins în mod răsunător candidații pe care i-a susținut în alegerile de la mijlocul mandatului de săptămâna trecută. De atunci, republicanii aleși au fost neobișnuit de direcți în a-l acuza pe Trump pentru slaba performanță a partidului, iar potențialii rivali plănuiesc deja în mod deschis să-l provoace pe Trump la nominalizare.

Alegeri SUA și rezultatele suprinzătoare. Trump a fost nerăbdător să recupereze lumina reflectoarelor și să-i preseze pe republicani să se alinieze în spatele său, invitând lideri proeminenți ai partidului la evenimentul său de lansare și ținând evidența celor care au participat. Consilierii săi au petrecut o mare parte din an făcând presiuni asupra lui Trump pentru a întârzia anunțul până după alegerile parțiale, argumentând că ar putea motiva alegătorii democrați. În cele din urmă, el a fost de acord să promită un „anunț foarte mare” pentru 15 noiembrie și a rămas la acest plan, în ciuda altor eforturi de a-l convinge să aștepte până după turul de scrutin de luna viitoare pentru un loc în Senatul Georgiei.

Candidatura a fost depusă

Avocații lui Trump au depus marți seară actele la Comisia Electorală Federală pentru un comitet nou numit „Donald J. Trump for President 2024”. Documentul a precizat că noua campanie se va coordona cu un comitet comun de strângere de fonduri Trump Save America existent, permițându-i acestuia să strângă potențial bani în același timp pentru alte eforturi politice.

Urgența lui Trump de a face anunțul vine și din dorința de a devansa o potențială punere sub acuzare în oricare dintre cele câteva anchete penale în curs de desfășurare privind comportamentul său, susține Washington Post. El și asociații apropiați se află sub mai multe anchete penale: de către Departamentul de Justiție pentru efortul de a prezenta alegători falși care susțin că Trump a câștigat state-cheie în alegerile din 2020 și pentru manipularea defectuoasă a documentelor clasificate recuperate de la Mar-a-Lago; și de către un procuror din zona Atlanta pentru că a făcut presiuni asupra oficialilor din Georgia pentru a anula rezultatele alegerilor din acel stat. Compania sa se află, de asemenea, în mijlocul unui proces pentru fraudă fiscală penală, iar procurorul general din New York a intentat un proces care ar putea îngheța operațiunile companiei, obținând deja numirea unui monitor independent.

Unicitatea lui Trump

Un fost președinte învins care candidează din nou la alegeri în timp ce se confruntă cu o potențială acuzație penală este fără precedent în istoria SUA. Trump devine primul fost președinte care candidează din nou de la Theodore Roosevelt și primul de la Grover Cleveland care face acest lucru după ce a pierdut realegerea. El este singurul președinte care a fost pus sub acuzare de două ori și singurul care a fost pus sub acuzare printr-un vot bipartizan.

La aproape doi ani de atunci, caracterul divizator al lui Trump a rămas o trăsătură definitorie a politicii americane, remodelând Partidul Republican după chipul său, la fel de mult cum i-a mobilizat pe democrați împotriva sa și a pus la grea încercare mecanismele de control și echilibru din fiecare ramură și nivel al guvernului.

Rezultatele dezamăgitoare ale GOP (Partidul Republican) la jumătatea mandatului au sporit eforturile din cadrul partidului de a se îndepărta de Donald Trump. Luni, David McIntosh, președintele organizației conservatoare Club for Growth, a declarat că cercetările sociologice au arătat că atacurile lui Trump asupra altor republicani îi afectează sprijinul și s-a alăturat apelurilor pentru ca acesta să își amâne anunțul până după turul de scrutin din Georgia. Mulți dintre cei mai importanți donatori ai partidului, care de multe ori nu au fost cei mai mari fani ai lui Trump la început, au început discuții private despre cum ar fi cel mai bine să îl marginalizeze pentru o nouă generație de lideri.

Joe Biden se simte motivat

În Camera Reprezentanților, Kevin McCarthy (R-Calif.) a câștigat cu ușurință marți o alegere a conducerii partidului, dar încă trebuie să adune suficiente voturi pentru o majoritate absolută a camerei în ianuarie. În Senat, mai mulți republicani au cerut amânarea alegerilor pentru conducerea partidului până după scrutinul din Georgia, iar senatorul Rick Scott (Florida) a anunțat o provocare la adresa liderului de lungă durată Mitch McConnell (Ky.). De asemenea, au fost lansate mai multe provocări la adresa președintei Comitetului Național Republican, Ronna McDaniel, deși poziția acesteia pare să rămână sigură.

Candidatura lui Trump crește, de asemenea, probabilitatea ca președintele Biden să candideze pentru realegere, pregătind o revanșă a campaniei din 2020, potrivit consilierilor președintelui. Marți seară, Biden a scris pe Twitter de pe contul său personal: „Donald Trump a dezamăgit America”.