Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii: „Qassem Soleimani a pus la cale atacuri iminente şi ticăloase asupra diplomaţilor americani, asupra personalului militar, dar l-am prins asupra faptului şi l-am anihilat.

Sub conducerea mea, politica SUA este extrem de clară în ce priveşte teroriştii care fac rău sau care intenţionează să facă rău oricărui american: Vă vom găsi! Vă vom elimina! Ne vom proteja întotdeauna diplomaţii, soldaţii, pe toţi americanii şi aliaţii noştri!

Timp de ani întregi, forţele islamice ale Gărzilor Revoluţionare şi forţele lor nemiloase Quds, aflate sub conducerea lui Soleimani, au vizat, rănit şi ucis sute de americani civili şi militari.

Recentele atacuri asupra ţintelor americane din Irak, inclusiv atacurile cu rachetă care au ucis un american şi au rănit grav alţi patru militari americani, precum şi atacul violent asupra ambasadei noastre din Bagdad au fost comise sub directa coordonare a lui Soleimani.

Soleimani este responsabil pentru moartea unor persoane nevinovate prin contribuţia la comploturi teroriste în New Delhi şi la Londra.

Astăzi ne reamintim şi comemorăm victimele multelor atrocităţi comise de Soleimani şi ne simţim consolaţi ştiind că s-a sfârşit domnia terorii lui. În ultimii 20 de ani, Soleimani a comis acte de terorism pentru a destabiliza Orientul Mijlociu.

Ceea ce SUA au făcut ieri ar fi trebuit să facă cu mult timp înainte; multe vieţi ar fi fost salvate.

Recent, Soleimani a condus represiunea brutală împotriva protestatarilor din Iran, unde peste o mie de civili nevinovaţi au fost torturaţi sau ucişi de propriul lor guvern. Am acţionat noaptea trecută pentru a stopa un război.

Nu am acţionat pentru a începe un război. Am un respect profund pentru poporul iranian, este un popor remarcabil, cu o moştenire incredibilă şi cu un potenţial nelimitat. Nu dorim schimbarea regimului, dar agresiunea regimului iranian în regiune, inclusiv prin utilizarea luptătorilor străini aliaţi pentru a destabiliza vecinii Iranului, trebuie să înceteze – şi trebuie să înceteze acum.

Viitorul aparţine poporului Iranului, celor care vor o coexistenţă paşnică şi cooperare, şi nu aparţine teroriştilor şi dictatorilor militari care îşi jefuiesc propria naţiune pentru a finanţa vărsări de sânge în străinătate.

SUA dispun de cea mai bună armată din lume, avem cele mai bune servicii de informaţii din lume.

Dacă americanii noştri sunt ameninţaţi oriunde în lume, noi avem deja identificate clar toate acele ţinte, iar eu sunt pregătit şi hotărât să adopt orice acţiune este necesară – şi mă refer în particular la Iran.

Sub conducerea mea, am distrus califatul teritorial al ISIS, iar recent forţele americane pentru operaţiuni speciale l-au ucis pe liderul terorist cunoscut sub numele de Al-Baghdadi.

Lumea este un loc mai sigur fără aceşti monştri. SUA vor apăra întotdeauna interesele oamenilor buni, ale oamenilor cu adevărat importanţi şi cu suflet mare, căutând pacea, armonia şi prietenia cu toate naţiunile lumii.

Vă mulţumesc, să vă binecuvânteze Dumnezeu, să binecuvânteze Dumnezeu armata noastră şi Dumnezeu să binecuvânteze SUA. Vă mulţumesc mult!”

(preluare prin RADOR)

Te-ar putea interesa și: