Walker Jr. a interpretat rolul Charlie Evans în episodul Charlie X, al seriei Star Trek din primul sezon al cunoscutului serial, în 1966. Scenariul episodului era scris de D.C.

Walker Jr. a mai jucat în pelicule ca Ensign Pulver, cu Burl Ives și Walter Matthau, și în Young Billy Young.

S-a născut în Queens, New York, în 1940, în momentul în care tatăl său tocmai debuta în lumea filmului. Tatăl său a interpretat rolul Bruno Antony în filmul lui Alfred Hitchcok, Strangers on a Train. Mama artistului, Jennifer Jones a fost o actriță de succes, nominalizată de cinci ori la Premiile Oscar. A câștigat trofeul pentru rolul Bernadette Soubirous, în 1943, în pelicula The Song of Bernadette. După divorțul de tatăl actorului, Jones s-a căsătorit cu producătorul filmelor Gone With the Wind și Rebecca, David O. Selznick.

În 1967, Walker Jr. a jucat în The War Dragon, cu John Wayne și Kirk Douglas. În anii ’80 și ’90 a avut mai multe apariții în seriale de televiziune, printre care și Murder, She Wrote, cu Angela Lansbury, L.A. Law sau In the Heat of the Night. Ultimul rol pe care l-a interpretat a fost în 2018, în thrillerul Beyond the Darkness.

