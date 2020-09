Muzicianul a murit la domiciliul său din Insulele Virgine americane, a declarat pentru AFP Angelo Ellerbee, un apropiat al grupului, fără să precizeze cauzele decesului.

Ronald Bell a înfiinţat Kool and the Gang, o trupă de jazz-funk şi de funk, împreună cu fratele său, Robert, şi prietenii săi, Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown şi Ricky West, la începutul anilor 1960.

Trupa a fost recompensată cu un premiu Grammy în 1978 pentru contribuţia sa la coloana sonoră a filmului „Saturday Night Fever”, cu John Travolta în distribuţie, scrie Agerpres.

După o scurtă recesiune, grupul s-a bucurat de o revenire la staruri în anii ’80.

Bell a scris și a compus unele dintre cele mai mari melodii ale grupului, inclusiv Celebration, Cherish, Jungle Boogie și Summer Madness, care au fost folosite în mai multe filme, printre care Rocky și Baby Boy. Piesa a fost, de asemenea, utilizată într-o reclamă de pantofi Nike cu LeBron James.

Bell lucra la o serie de colaborări, inclusiv un efort solo, Kool Baby Brotha Band. De asemenea, avea planuri de a pune la punct o serie de scurtmetraje animate numite Kool TV despre copilăria și cariera lor.

Kool and the Gang a fost inclusă în Songwriters Hall of Fame în 2018.

Născut la Youngstown, în Ohio, în 1951, Ronald Bell era cunoscut şi după numele său musulman, Khalis Bayyan.

Muzician autodidact, el a compus principalele hituri ale grupului, dintre care cel mai de succes rămâne „Celebration”.

Kool & the Gang este o formație americană formată în Jersey City, New Jersey, în 1964 de frații Robert „Kool” Bell și Ronald Bell, alături de Dennis „D.T.” Thomas, Robert „Spike” Mickens, Charles Smith, George Brown și Ricky West.

Grupul a suferit numeroase schimbări de personal și a explorat multe stiluri muzicale de-a lungul istoriei lor, inclusiv jazz, soul, funk, rock și muzică pop. După ce s-a hotărât pe numele lor după mai multe schimbări, grupul a semnat pentru De-Lite Records și și-a lansat albumul de debut, Kool and the Gang (1970).