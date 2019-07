Dosarul otrăvirii cu mercur a trecut la o nouă etapă: audierea Doinei Pană

Fostul ministru al Apelor și Pădurilor, Doina Pană, a fost audiat la sediul DIICOT. Este vorba despre o audiere în dosarul legat de presupusa otrăvire cu mercur.





Doina Pană a fost audiată, luni, la sediul DIICOT, în dosarul deschis in rem în cazul otrăvirii cu mercur. Din câte se pare, fostul ministru al Apelor și Pădurilor a venit la DIICOT la cererea sa, pentru a vedea stadiul dosarului, informează Antena 3.

În urmă cu ceva timp, aceasta a mărturisit că a fost intoxicată cu mercur.

„Problema este veche şi nu aş fi intervenit. Eu nu acuz. Nu aş fi intervenit dacă nu era traficul de presă care duce în derizoriu o situaţie extrem de gravă. Eram ministrul Apelor şi Pădurilor în Guvernul Tudose, în 2017. Spre sfârșitul lui noiembrie, am început să mă simt foarte rău. Am mers la medic şi am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima. Am urmat un tratament şi, cu toate astea, mă simţeam tot mai rău. Pentru că epuizasem toate analizele specifice, am fost trimisă într-un final să fac şi o analiză toxicologică. Pe 15 ianuarie 2018, din acea analiză, a reieşit intoxicaţie cu mercur cu o concentraţie mare.

Îmi depusesem demisia din Guvern, pentru că mă simţeam foarte rău, pe 3 ianuarie, şi nu am putut pleca până pe 29 ianuarie pentru că nu a semnat preşedintele Iohannis. Am depus plângerea la poliţie, la începutul lui februarie 2018. Nu am făcut plângerea cât eram încă ministru pentru că, în caz că se afla, ar fi dăunat imaginii României. Vă daţi seama, un ministru din Guvernul României otrăvit. Mai mult nu vă pot spune. Este o anchetă în derulare şi sper să îi prindă. Nu pentru mine. Pe mine m-a salvat Dumnezeu pentru că am aflat cauza ca să mă pot trata, altfel muream de infarct şi toată lumea zicea că de stres. Vreau să îi prindă ca să se sperie, să nu mai încerce şi cu alţii.”, a declarat Doina Pană.

IML a confirmat nivelul ridicat de mercur în urma expertizei. Tot atunci, a fost începută urmărirea penală in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat și tentativă de omor.

