Există extratereştri? Sunt printre noi? Tocmai a fost publicată ceea ce poate fi dovada supremă

Pe Twitter a apărut un filmuleţ în care poate fi văzută o creatură ciudată ce mergea nestingherită pe stradă. Cea care a postat filmul de numeşte Vivian Gomez şi a postat înregistrarea pe care a surprins-o pe o cameră de supraveghere montată în curtea sa.





Clipul video a devenit rapid popular, iar fanii „Harry Potter” au fost încântaţi. Nimeni nu ştie, deocamdată, ce s-a întâmplat acolo. Specialişti în domeniu analizează acum înregistrarea pentru a stabili veridicitatea ei dar şi dacă acea creatură, pe care mulţi internauţi au asimilat-o cu „Dobby”, este întradevăr nepământeană.

„M-am trezit duminică dimineaţa şi am văzut asta pe camera mea şi încerc să îmi dau seama... ce naiba?? Prima dată am văzut umbra mergând de la uşa din faţă, apoi am văzut acest lucru... am mai văzut cineva aşa ceva pe camere?? Celelalte două camere nu l-au surprins dintr-un motiv sau altul”, a scris Gomez pe Facebook.

LOVITURA pentru Victor Ponta! DEMISIE de rasunte din partidul sau: Mi-ai dorit MAZILIREA

Pagina 1 din 1