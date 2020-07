Doar Harry o ştie! Legătura dintre moartea Prinţesei Diana şi Meghan Markle. Bombă

Cartea „Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan's Shocking Split with the House of Windsor” dezvăluie legătura dintre moartea Prinţesei Diana şi Meghan Markle, un amănunt pe care doar Prinţul Harry îl ştie.