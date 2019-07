12 iulie

Divanul persan. Povestea uigurului crăcănat și tăiat peste obraz. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Pe 12 iulie s-au născut Gaius Iulius Caesar, Henry David Thoreau, Amadeo Modigliani, Pablo Neruda, George Eastman, Jorj Voicu, Alexandru Ivasiuc, Dan Apostol, Radu Enescu.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox este Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos și Sfinții Proclu, Ilarie, Mihai Maleinul, Veronica și Paisie Aghioritul. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentu Zilei” din 12 iulie 1989 a fost că într-un tribunal din Ohio, Cleveland, SUA, judecătorul a ordonat ca în timpul procesului pârâtei să-i fie lipită gura cu bandă adezivă. Ceea ce aprozii au executat imediat şi cu plăcere, în aplauzele sălii. Femeia, o hoaţă recidivistă de bijuterii, urla şi înjura tot timpul, fără încetare, acoperind orice dezbatere.

Există oare destulă bandă adezivă pentru clasa noastră politică? Şi mai sunt judecători cinstiţi ca să ordone să le fie lipită gura, ca să nu mai spună prostii şi minciuni? Bune întrebări!

Iarăşi am primit multă corespondenţă, aproape o sută de mesaje, unele foarte lungi… Vă rog să mă înţelegeţi, dar nu pot să fac horoscoape personalizate, nu pot să răspund imediat la corespondenţă, nu pot să dau sfaturi despre nume, prenume şi recomandări. Nu fac excepţii, nu dau consultaţii, nu sunt pe nicio reţea de socializare, nu răspund pe forum sau pe vreo rețea de socializre şi nu răspund la mobil la numere necunoscute. Nu mai am cabinet de consultaţii de mai mult de zece ani, sunt prea strâmtorat pentru întreţinerea unuia. După cum ştiţi, majoritatea consultaţiilor erau gratuite. De fapt, plăteam din buzunar ca să primiţi sfaturile mele! Astăzi nu mai este posibil aşa ceva, nu mai am bani!

Mă găsiţi doar aici, acum, la Evenimentul Zilei! Atât!

Horoscopul meu pe zodii se adresează unui public larg, cu centrare pe clasa de mijloc. Pe de altă parte, provin din lumea afacerilor mari. Şi am călătorit mult. Ştiu cât de grea este viaţa, aici şi aiurea, nicăieri nu umblă câini cu covrigi în coadă! Ştiu cât de toxic este mediul de afaceri, de aceea m-am şi retras. Nu poţi să rămâi singurul bine intenţionat.

Încerc să vă dau sfaturi care să vă facă viaţa mai uşoară, să evitaţi obstacolele, să fiţi optimişti şi gata să rezolvaţi problemele vieţii. Şi să vă popularizez astrologia, această pasiune a mea, care, iată, o studiez de peste cincizeci de ani.

Simt, ştiu, sunt convins că astrologia este importantă, dar nu a fost suficient studiată de oameni competenţi, de savanţi. În mod voit a fost exilată în derizoriu, între frivolităţi, în paginile mondene şi de distracție.

Tot ceea ce am spus mai înainte este adevărat şi trebuie să fiţi de acord că asta vi s-a spus şi asta vedeţi că se întâmplă. Aşa umblă vorba…

Dar, dacă totul nu este decât o altă teorie a conspiraţiei şi sub învelişul acesta popular şi inofensiv şi cam primitiv al astrologiei de televizor şi din paginile ziarelor şi revistelor se ascunde… altceva?

Dar până o să ne lămurim cu teoria conspiraţiei, să vedem ce s-a mai întâmplat în ceainăria de la capătul celălat al pământului. Continuarea poveștii de acum două zile. Bătrânul uzbek şi-a terminat povestea şi şi-a aprins şi el o ţigare. Dorostkar, trimis de John, i-a dat bătrânului câteva bancnote.

Văzând că este rost de ceva parale, încă un povestitor s-a arătat! Era un uigur mic şi crăcănat, cu o cicatrice urâtă peste frunte şi jumătate din obraz. A început prin a spune că este impresionat de faptul cum trei oameni curajoşi călătoresc singuri prin acele locuri nesigure, dar că nimic nu ni se poate întâmpla. Şi s-a uitat la mine.

Uigurul a luat un scun şi s-a aşezat pe el invers, ca pe o şa. Se vede că era un călăreţ neîntrecut, ca tot poporul lui.

Domnule comandant, a spus uigurul, uitându-se spre mine… aici trebuie să fac o paranteză. Multă lume mi se adresa așa în Iran, Afghanistan, Pakistan sau mai peste tot, până în Tibet. Motivul? Îl vedeți în fotografia din titlu. Unde este soția mea și cel care scrie aceste rânduri la Persepolis. Uniforma de camuflaj OMON era un pașaport si o imunitate in acele locuri. Mai este ceva. Eu nu eram turist, aveam treaba mea ca lucrător de comerț exterior și diplomat în slujba lui Corneliu Mănescu și a lui Mircea Malița, așa că am puține, foarte puține fotografii de pe unde am fost. Din majoritatea țărilor nu am fotografii, repet, nu eram un turist cu aparatul de gât și pe timpul acela nu erau mobile. Oricum nici acum nu fotografiez pe nimeni și nimic. Nu este bine… o să vă spun altădată de ce!

Revenim… Domnule comandant, a spus iugurul, curajoşi şi nobili călători, dragi prieteni – după cum unii ştiţi, iar alţii nu ştiţi, eu în tinereţea mea nebunească, pe care o regret nespus, dar sărăcia este de vină, am făcut parte din „djete”, tâlharii de pustiu. Nu era caravană care transporta opiu, sau alte mărfuri, să nu o atacăm. Sau, majoritatea! Nu luam tot şi încercam să nu ucidem pe nimeni. Luam puţin ca să nu stricăm drumurile şi să nu ne trezim cu mercenari năimiţi de bogătanii slabi şi îmbrăcaţi în alb!

Aici trebuie să fac o altă paranteză. În Orient se spune „bogaţii sunt slabi şi se îmbracă numai în alb!” Iar din experienţa mea, aşa este! Bogăţia, opulenţa, deschid calea către o viaţă sănătoasă, pe care săracul din Orient nu şi-o poate oferi. Iar hainele albe, din in, sunt mereu purtate de cei care contează, în tot Orientul. Nu există nicio pată sau decolorare pe hainele lor impecabile. Pentru că bogăţia le permite să îmbrace mereu şi mereu haine noi! Ştiu un prinţ saudit, prietenul meu Saad, care nu şi-a spălat rufele niciodată! Tot ceea ce îmbrăca era nou, nouţ!

Dar să revenim… uigurul cel pocit de o lovitură de cuţit, poate chiar un hanger, sau șemșir, continuă:

O dată am atacat o caravană lungă, cam de cincizeci de cămile. Am tras în aer cu puştile şi pistoalele şi căpetenia caravanei s-a aruncat la pământ. Ştia că nu suntem stricători şi că nu omorâm pe nimeni. Am început „inspecţia” mărfurilor, când pe la mijlocul şirului de cămile s-a produs o busculadă şi s-au auzit strigăte.

M-am dus repede să văd ce este. Şeful nostru, al tâlharilor, era bolnav de una dintre febrele de pustiu şi mă pusese pe mine să-i ţin locul. Ştiam să scriu şi să citesc şi cunoşteam valoarea lucrurilor.

Când am ajuns acolo, ce să vezi: un indian, un fakir adevărat, se lupta, se împingea, cu doi dintre oamenii mei, pentru o carte îmbrăcată în argint greu. Cu un semn i-am oprit pe ai mei şi i-am cerut să spună, indianul, de ce îşi pune viaţa în primejdie pentru o carte. Este o poveste lungă, a spus indianul şi dacă vreţi să o ascultaţi o să-mi daţi dreptate!

Se însera, aşa că am poruncit caravangiilor şi oamenilor mei să facă focul şi să se pregătească de noapte. Caravanele îşi aduc singure lemnele de foc, iar deşertul mai are tufişuri şi scaieţi, aşa că toţi, vreo sută de oameni, ne-am strâns în jurul focului ca nişte buni dreptcredincioşi să bem ceai cu o bucăţică de zahăr candel în obraz. Nu ai fi zis că unii sunt tâlhari şi alţii negustori! Noaptea face lucrurile altfel.

După ce a sorbit din ceaiul înmiresmat de Darjeeling, indianul a închis ochii şi a spus:

Dar ştiţi obiceiul străbunicii mele Şeherezada, aşa că povestea fakirului o s-o aflaţi mâine, sau altădată, poate, niciodată. Până atunci citiţi şi horoscopul meu făcut, aşa cum am arătat, cu convingerea că pot să vă ajut!

Iar fakirul o să aştepte cu povestirea lui până stelele vor fi potrivite, aşa îşi aduce aminte tot, pentru că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Mediul în care te afli te oboseşte mai mult decât de obicei, dar găseşti oarecare compensaţie în faptul că astăzi reuşeşti să ajuţi pe cineva din anturaj, familie. Odihneşte-te mai mult! Multe vorbe bune, care iţi fac multă placere, din partea unor persoane rezervate de obicei. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să fii fericit. Primeşti în schimb, ca răsplată, mici gesturi plăcute facute de cei dragi, sau de colegi, fară vreun motiv anume, ci ca răsplată pentru bunul tău simţ.

TAUR Eşti în criză de timp şi trebuie să-ţi organizezi vacanţa. Nu mai aştepta o minune sau un dezastru, totul rămâne la fel, nu-ţi mai face griji inutile, decât pentru situaţia ta financiară. Cere ajutorul anturajului, prietenilor, familiei să te ajute cu pregătirile. Nu ai nicio planetă în zodie, dar acest lucru nu-ţi face viaţa mai simplă. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe trăirile şi simţămintele tale. Încă o zi plăcută, chiar dacă anumite insatisfacţii încep să-ţi dea târcoale, provocate de… lipsa de timp!

GEMENI Astăzi trebuie să te porţi bine şi să vorbeşti calm şi frumos cu persoanele la care ţii, cu familia, anturajul apropiat. Lasă ironia şi cinismul pentru altădată, ai nevoie de ajutorul lor! Cu o configuraţie complexă şi relativ nesigură trebuie să fii atent la comunicare, în general şi la idei şi tehnologii străine, mai exotice. Informaţiile contradictorii creează probleme. Planifică un pic. Gîndeşte-te la viitor ca la un lut pe care poţi să-l modelezi după bunul tău plac!

RAC Primeşti mai multe veşti, care se bat cap în cap. Este normal să nu ştii ce să faci. Cere ajutor şi sfat din partea familiei şi a prietenilor care se pricep. Colegii îţi sunt concurenţi! Azi iţi cad cumpărături, dar nu din orice fel ci cauţi ceva ca să evadezi din monotonia cenuşie şi mediocritatea care te înconjoară, a produselor Made în China. Mai pe seară, evită graba, nervozitatea, nu uita că tu trebuie să fii stăpînul jocului. Pentru că tu eşti bine intenţionat. Nu te coborî la nivelul bârfelor. Iartă, dar nu uita! Decât să te enervezi, mai bine un cântec vesel să fredonezi!

LEU O zi care favorizează treburile administrative, ordinea leoniană. Astăzi ai ocazia să te implici în acţiuni constructive, cu finalitate, care îţi plac. Nu te grăbi, mai stai puţin la pândă! În a doua parte a zilei ai un prilej excelent să pui la punct unele probleme legate de casă, sau proprietaţi. Mai pe seară sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac, fără mercantilisme şi interese! Pe total zi: nicio configuraţie negativă şi nicio grijă importantă!

FECIOARĂ Dimineaţă pragmatică. Trebuie să laşi analizele duse până la tăierea firului de păr în patru şi să propui un plan, soluţii la probleme. Mai ales dacă este vorba despre pregătirile de vacanţă! Astăzi conjunctura astrală avantajează în special domeniul sentimental. Nu ţi se întâmplă prea des să faci exact ce ţi-ai dorit, confiscat de obligaţiile cotidiene şi de convenţiile sociale, dar astăzi ai un prilej şi poţi să-ţi implineşti o veche dorinţă.

BALANŢĂ Eşti mai clar, mai obiectiv în idei şi exprimare. Nu uita să menajezi orgoliile rănite ale unor persoane din anturajul tău. Poţi să clarifici unele aspecte importante ale intereselor tale. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, astăzi poţi să eviţi neplăcerile. Normal, dar platitudinea de mai înainte are şi ea înţelepciunea ei!

SCORPION Fiind amabil cu toată lumea, astăzi Venus te avantajează în domeniul sentimental. Ai o zi bună, plăcută şi poţi să împarţi din starea ta de bine şi celor dragi, familiei, anturajului. Lucrurile merg bine şi la serviciu şi acasă! Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. Ai şi câteva surprize, şi, din fericire, sunt numai din cele placute. Astazi ai o veste foarte buna de departe, care te surprinde placut!

SĂGETĂTOR Astăzi trebuie să te gândeşti mai mult, să ceri sprijin, pentru rezolvarea intereselor tale. Limitează-te la replicile de „horror movie” şi mai ales nu face pe deşteptul cu şeful tău! Totuşi, nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva cumpărături de vineri, în orice caz să nu stai singur şi fără treabă, pâna seara iţi vei reveni la o stare mai veselă. Zodiacul in general benefic te indreptăţesc să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale, general şi statistic vorbind.

CAPRICORN Ai intrat într-un program-tunel şi nu prea vezi luminiţa de la capăt. Astăzi trebuie să spargi monotonia şi să te distrezi, la un film, la dans, la o terasă, sau să te plimbi în aer liber! Profită azi de conjunctura favorabilă şi promovează-ţ în cursul dimineţii propriile interese. Insistă şi nu da înapoi. Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te împaci cu cineva pe care l-ai evitat de multă vreme.

VĂRSĂTOR Cere mai puţin de la cei din jur, nu mai fi elitist şi perfecţionist, aşa nu eşti popular şi rămâi singur. Te interesează, te facinează din ce în ce mai mult viitorul. Şi aşa este bine! Dimineaţa, la serviciu, nu te baza pe promisiunile în doi peri, mai ales dacă aparţin unor negociatori, abili şi fără scrupule. Afacerile se bazează pe încredere, nu pe false păreri, pe naivitate! Fie că sunt cu bani, fie că este vorba de dragoste!

PEŞTI Astăzi ai un program foarte flexibil. Adică care se schimbă tot timpul. Mai interesant este faptul că sunt semne că vacanţa care o visezi s-ar putea sa te coste dublu, cu tot respectul! Nu neglija astăzi amănuntele, gândind numai „macro” şi în termeni generali, aşa cum eşti adesea tentat să o faci, ai mult mai multe şanse să rezolvi cu bine problemele dacă cunoşti multe amănunte. Astăzi sunt favorizate deciziile strategice luate în urma unor analize amănunţite ale situaţiei trecute.

