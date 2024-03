Social Director din Curtea de Conturi, un adevărat latifundiar. 300.000 de euro din vânzarea unui teren







Alexandru Puiu Costache este director la Curtea de Conturi a României și se poate lăuda cu o avere de invidiat, dar și cu o soție care face bani pe bandă rulantă.

Alexandru Puiu Costache este director al Curtea de Conturi și deține mai multe terenuri. Unul dintre ele este în Balotești, un teren intravilan de 836 de metri pătrați.

De asemenea acesta mai deține în Buftea un teren de 4964 de metri pătrați. Și în București, acesta are u teren de 12 metri pătrați și un altul de 9 metri pătrați. De asemenea acesta are și un apartament de 88 de metri pătrați, tot în Capitală.

Aici el a mai cumpărat un alt apartament de 52 de metri pătrați. Pe de altă parte, directorul deține și o casă de locuit în Voluntari, Ilfov.

Director în CCR, două case și două apartamente

Casa are nu mai puțin de 153 de metri pătrați. Nu este singura casă pe care o deține. Directorul mai are una, tot în București de 172 de metri pătrați. Dacă la capitolul terenuri și case Costache excelează, la capitolul mașini, acesta are un Peugeot din 2013.

Pe de altă parte, pe vânzarea unuia dintre terenurile pe care le-a deținut Costache a încasat o mică avere. Acesta a primit 300.000 de euro în schimbul acelui teren. Deși are mai multe conturi, în multe dintre ele sumele sunt infime.

Cu toate acestea, la capitolul lei, în patru conturi se găsesc peste 30.000 de mii de lei. Dar există și un cont, unde directorul păstrează de fapt economiile.

Soția face sute de mii de lei din dividende

Este vorba despre un cont deschis în 2023 în care se găsesc 260.000 de lei. De asemenea într-un cont deschis în 2012 acesta are strânși 244 de euro. Costache are și mai multe acțiuni și împrumuturi date în nume personal.

La capitolul acțiuni, acestea valorează în total peste 2000 de lei. Directorul a dat și 25.468 lei împrumut unei persoane. Și alți 402.894 lei unei alte persoane. Directorul are și datorii. Are trei credite.

Unul în valoare de 281.350 de lei, un altul de 525.820 lei și încă unul de 520.000 de lei. La capitolul venituri acesta are indemnizația de 190.943 lei pe an. Soția sa are un salariu de 20.292 de lei. Dar tot ea este cea care încasează grosul, mai exact 814.566 de lei din dividende.