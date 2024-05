Invitatii EVZ Dinamita Caracal: Alexandra Măceşeanu nu a fost în casa lui Dincă







Cazul Caracal, care se vrea îngropat de către autorităţi, este departe de a se fi încheiat. Apar noi probe, noi întrebări, deşi nici la cele vechi, unele dintre ele esenţiale pentru a se afla adevărul, nu s-a răspuns încă. Am reuşit să punem mâna pe o probă zdrobitoare după părerea noastră.

Gheorghe Dincă nu este nici pe departe, aşa cum vor autorităţile să ni-l înfăţişeze, drept un lup singuratic, un prădător sexual, care le-a ucis pe cele două fete. De unul singur, pentru că este un criminal în serie. Nu am crezut asta de la început. Nu am crezut şi am combătut cu câte informaţii am avut atunci, afirmaţia că Dincă a ars-o pe Alexandra Măceşeanu în butoiul acela din curtea insalubră.

Acum, după atâţia ani, apar noi probe. Care se află chiar la dosar, aşa cum se afla şi fotografia maşinii lui Dincă în dosarul de dispariţie al Luizei Melencu şi nimeni nu a luat-o în seamă. Veţi vedea în continuare încă o probă de muşamalizare, de acoperire a adevărului. Probă, repet, din dosar. Este vorba despre declaraţia unuia dintre poliţiştii care au căutat-o pe Alexandra Măceşeanu, după ce aceasta a reuşit să sune la 112 şi să dea o mulţime de date despre locul unde se află. Ba chiar a şi stat de vorbă cu ea la telefon.

Desigur, nu vom divulga numele celui care a dat această declaraţie. Important este ce spune în ea. Vă redăm câteva pasaje elocvente:

„Când am ajuns la biroul comandantului, acesta se afla pe un hol împreună cu cms. Pistol şi la un moment dat a venit cineva care i-a chemat. La scurt timp am plecat şi eu în direcţia în care se deplasa cms. Pistol, constatând că acesta vorbeşte la telefon chiar cu minora dispărută.

În timp ce vorbea la telefon, cms. Pistol mi-a spus să mergem după dânsul şi ne-am îndreptat către cartierul Potroşeni din Caracal. Apreciez că în jurul orelor 11,40, împreună cu Bucă Laurenţiu şi Măceşeanu Ion, ne-am deplasat către cartierul Potroşeni din Caracal, împreună cu alte trei echipaje ale poliției. În timp ce ne deplasam către cartierul Potroşeni, am fost sunat fie de cms. Pistol, fie de insp. Fir Alexandru, care mi-a descris o locaţie aşa cum a fost prezentată de Măceşeanu Alexandra în discuţia pe care a avut-o cu Pistol.

Totodată, mi-a precizat ca noi să facem verificări separat de el, pe alte străzi. Faţă de cele dispuse, eu, împreună cu Bucă Laurenţiu şi Măceşanu lon am căutat sã identificam locaţii dintre cele descrise de Măceşanu Alexandra. În acest sens, am intrat în mai multe case părăsite, am întrebat mai multe persoane, fără succes. La un moment dat, o batrână ne-a indicat un imobil din care în noaptea precedentă a auzit zgomote, iar până să ajungem noi în zona respectivă, a observat o maşină asemănatoare cu a noastră, în care s-au urcat două-trei persoane de sex masculin, însoţite de o fată. Nu ştiu denumirea străzii pe care se afla casa indicată de batrână. De asemenea, nu ştiu numele bătrânei care ne-a indicat locaţia respectivă. Cert este că eu, după ce am primit această informaţie, l-am sunat pe comisarul Pistol, acesta a făcut verificări la imobilul indicat de bătrână, însă nu a constatat nimic.”

Şi aici s-a încheiat toată cercetarea. Nimeni nu a avut curiozitatea să cheme criminaliştii, să vadă dacă nu cumva sunt urme ale dispărutei în casă. Mai mult, nimeni nu a avut curiozitatea să descopere cine au fost cei trei bărbaţi şi fata care era cu ei. Nimeni nu a căutat să le stabilească identitatea.

Declaraţia este mai lungă. O vom analiza pe îndelete cu altă ocazie. Acum, să reţinem două aspecte. Poliţistul a vorbit cu Măceşeanu la telefon. A întrebat-o ce vede în curte: „Mi-a răspuns că vede un brad, un nuc şi o platformă. Am întrebat-o dacă este vorba despre o platformă de cărat maşini şi ea mi-a răspuns că este o platformă de fier vechi, sau de cărat fier vechi. Am întrebat-o ce gard vede, şi mi-a răspuns că vede un gard din tablă, de culoare roşie. Am întrebat-o dacă are fereastră la cameră şi ea mi-a răspuns că nu există. Apoi am întrebat-o dacă în partea din spate a încăperii, opusă curţii, există o fereastră, iar ea la un moment dat mi-a spus că da, există o fereastră, dar că nu poate vedea nimic pe ea. Revin şi arăt că de la momentul imobilizării lângă liceu, până în momentul în care a ajuns în imobil, a trecut o perioadă relativ scurtă de timp, că şoferul a rulat puţin şi nu a făcut decât una sau două curbe, precizând că ea crede că se află în cartierul Protoșeni din Caracal”.

În Protoșeni este casa indicată de bătrână. Mai are şi alte caracteristici care se potrivesc cu descrierea Alexandrei Măceşeanu, care, dacă s-ar fi aflat în casa lui Dincă, în camera unde s-a afirmat că a fost sechestrată, nu avea cum să nu vadă măcar un colţ, sau dacă nu vedea, să nu audă jeturile de apă de la spălătoria auto aflată chiar peste drum de casa lui Dincă. Iar fata nu a pomenit nimic despre asta.

Vom reveni cu alte amănunte.

Editorialul poate fi văzut AICI