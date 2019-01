Diego Armando Maradona are mari probleme de SĂNĂTATE. Argentinianul a fost INTERNAT de URGENȚĂ și va fi supus unor OPERAȚII

Diego Armando Maradona se află internat într-un spital din apropierea orașului Buenos Aires și va fi operat din cauza problemelor provocate de o hemoragie digestivă.





Diego Armando Maradona, antrenorul echipei mexicane Dorados, nu s-a prezentat în această săptămână la antrenamente și, conform tabloidului englez „Mirror”, se află internat într-o clinică din orașul Olivos, aflat în apropiere de capitala Buenos Aires. Superstarul argentinian are probleme la stomac, se confruntă cu hemoragii digestive și va fi supus unei operații. În plus, Maradona are mari probleme la ambii genunchi și va trebui să suporte intervenții chirurgicale pentru a scăpa de durerile cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

Verificarea averii Bisericii de catre ANAF! Ce se intampla cu banii BOR! Romanii sunt revoltati!

Pagina 1 din 1