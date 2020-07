Poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la numărul de urgenţă 112 cu privire la faptul că bărbatul şi-a agresat soţia şi fiica în vârstă de 15 ani.

„Cu ocazia cercetărilor efectuate, poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Bârlad au stabilit că pe data de 28 iunie, pe fondul consumului de alcool, persoana bănuită de comiterea faptei sesizate, şi-a agresat fiica minoră, lovind-o în mod repetat cu o curea, şi ulterior şi soţia, atunci când aceasta a încercat să îl oprească.

În urma activităţilor desfăşurate de poliţişti, s-a constatat că pe data de 25 iunie, bărbatul ar fi agresat şi alţi trei copii ai săi, cu vârste cuprinse între 1 şi 7 ani. Trei dintre persoanele vătămate au necesitat acordarea de 2-3 zile de îngrijiri medicale iar o a patra a necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale”, precizează un comunicat de presă trimis de IPJ Vaslui.

Soţia, în vârstă de 31 de ani, precum şi cei 9 copii minori, cu vârste cuprinse între 1 şi 15 ani, beneficiază de servicii de găzduire şi asistenţă într-un centru din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti, în vederea probării întregii activităţi infracţionale a bărbatului.

Fetiță de 6 ani, bătută, dezbrăcată și aruncată în ger de mamă

O fetiță de 6 ani trăiește un adevărat coșmar, după ce a fost bătută, dezbrăcată și aruncată în grădina casei de propria mamă. Incidentul șocant a avut loc în ianuarie, într-o comună din județul Galaţi, acolo unde conform meteorologilor, temperatura din timpul nopții a fost de circa minus 3 grade.

Din primele informații furnizate de anchetatorii care au preluat acest caz șocant reiese că atât mama cât și tatăl fetei erau în stare de ebrietate. Norocul fetei a fost că un vecin a auzit strigătele disperate și a venit la poarta soților inconștienți.

Surse judiciare au precizat, în exclusivitate pentru evz.ro, că părinții ar putea fi decăzuți din drepturile parentale în urma anchetei sociale declanșate de Direcția pentru Protecția Copilului și pe baza investigațiilor polițiștilor.

Omul, care a și filmat scena, a luat-o pe fetiță la el acasă iar acum micuța de 6 ani se află în custodia autorităților.

Drama fără margini a fost filmată de un bărbat într-o comună din Galaţi. Auzind din casă strigătele sfâşietoare ale unei fetiţe de aproximativ 6 ani şi fiind chiar el tată, omul nu a mai rezistat şi s-a dus la poarta vecinilor transmite Antena 3.

Odată ajuns la poartă, bărbatul pur şi simplu a înlemnit. Copila fusese bătută şi aruncată dezbrăcată din casă, ascunzându-se prin grădină de frica mamei. Omul încearcă să vorbească cu părinţii fetei, însă nu are nicio şansă, pentru că tatăl fetiţei este beat, la fel şi mama.

Tatăl fetei a spus că nu el a bătut-o, precizând că mama fetei şi-a vărsat furia asupra micuţei. Bărbatul nu se opune la faptul că vecinul său îl filmează şi îl lasă chiar să intre şi în curte.

Bărbatul care filmează, disperat să salveze copilul din mâinile monştrilor care ar fi trebuit să-i fie părinţi a întrebat-o pe copilă dacă nu vrea să doarmă cu fata lui până dimineaţă, când ar trebui să-şi revină din beţie părinţii săi. În acel moment, mama fetei încearcă să oblige fetiţa să nu plece nicăieri.

Urmează un moment devastator, cu impact emoţional deosebit de puternic, în care fetiţa urlă din tot sufletul că nu vrea să rămână cu femeia care i-a dat viaţă. Adânc impresionat de drama copilei, vecinul o ia pe fata la el şi anunţă autorităţile.

În scurt timp, bărbatul a informat că fetiţa a fost luată de Asistenţa Socială şi dusă într-un centru din Galaţi, unde este în siguranţă.

„Fetita este luată de Asistența Socială și Politie de azi noapte, au dus-o la Galați, la un singur centru cică este în Galați. Eu am făcut ce am putut, sperăm să fie bine acolo unde au luat-o. Nu mai știu nimic de ea de azi noapte. Eu am avut-o la mine, am spalat-o, i-am dat sa mănânce și atât. Fetița nu mai este la mine, au luat-o autorităţile”, a scris bărbatul pe Facebook, pentru că toată lumea dorea să ajute cumva fetiţa.