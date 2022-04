Diana Șoșoacă şochează România! Mesaj incredibil în plin război: L-a făcut praf pe Volodimir Zelenski

Nu ar trebui să mai mire pe nimeni atitudinea Dianei Șosoacă care cere boicotarea președintelui Zelenski, atunci când va susține discursul în Parlamentul României. Senatoarea a făcut un anunț cu câteva ore înainte de discursul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi spune că ar trebui invitat Vladimir Putin să vorbească în Parlamentul României.

Reanmintim că preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va transmite un mesaj în Parlamentul României în faţa birouriourilor permanente reunite. Ședință de plen va începe la ora 19,00, menționând că la început vor vorbi şi preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului.

Volodimir Zelenski, va ţine un discurs în Parlamentul României, au decis, luni, Birourile permanente reunite. Preşedintele Ucrainei s-a adresat până acum parlamentelor SUA, Germaniei, Marii Britanii, Japoniei, Israelului, Italiei şi Franţei. Iar cea mai recentă apariţie online a sa a fot la Premiile Grammy.

De pe ecranul sălii M GM Grand Garden Arena din Las Vegas, preşedintele le-a cerut artiştilor să se opună războiului prin muzică, şi spune:

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a precizat că şedinţa de plen va începe la ora 19,00, menţionând că la început vor vorbi şi preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului.

Voi vorbi eu primul, apoi Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor. Domnul premier este invitat. Încă nu avem o confirmare dacă vine. Are şi domnia sa o intervenţie scurtă şi apoi s-ar putea, în funcţie de timp, să fie schimbată ordinea intervenţiilor. Fiecare are 3 minute şi apoi domnul Zelenski are 15-20 minute (…). Ora la care începe discursul preşedintelui Ucrainei depinde dacă va participa sau nu premierul, a afirmat Cîţu.