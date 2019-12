Un fost spion israelian face dezvăluiri incredibile şi spune că Epstein era un agent al Mossadului folosit în șantajul politicienilor americani. El şi Ghislaine Maxwell „Au fost agenți ai serviciilor de informații israeliene”.

Ari Ben-Menashe, fost spion israelian a spus autorilor unei noi cărți intitulată „Epstein: Dead Men Tell No Tales”, că Epstein a condus o „operațiune complexă de informații”, sub comanda Mossadului.

Cartea lui Dylan Howard propune teoria conform căreia Ghislaine Maxwell și Jeffrey Epstein erau spionii israelieni şi că tatăl ei i-a introdus în sistem.

Teoria se bazează pe faptul că Robert Maxwell, tatăl lui Ghislaine care a murit în circumstanțe misterioase în 1991, după ce a căzut de pe iahtul său, a fost, de asemenea, un spion Mossad. Cartea lansează teoria precum că Robert Maxwell l-a introdus pe Jeffrey în lumea spionilor după ce a început să se întâlnească cu Ghislaine. Crezând că Epstein plănuia să se căsătorească cu fiica sa, Maxwell i-a introdus pe el și Ghislaine Maxwell în cercul Mossadului lui Ben-Menashe.

„Au fost agenți ai serviciilor de informații israeliene”, a spus Ben-Menashe.

Când a devenit clar că Epstein nu era foarte competent să facă multe altele, rolul său principal a devenit „șantajarea unor figuri politice americane și a altor persoane”. „Dl. Epstein a fost un simplu idiot care s-a ocupat de furnizarea fetelor la tot felul de politicieni din Statele Unite ”, a spus Ben-Menashe.

Până în prezent, nu există nicio dovadă că Epstein a filmat celebrități și politicieni „făcând sex cu fete tinere”. Multe dintre victimele sale au descris modul în care casa sa din Upper East Side a fost dotată cu camere care au filmat în dormitoare și chiar în băile conacului, iar o martoră spune că toate filmările se păstrau într-un seif.

„Făcea fotografii cu politicieni în compania fetelor de paisprezece ani pentru a-i șantaja”

DailyMail a întrebat dacă s-a găsit vreun conținut sau camere de supraveghere la conacul său. Dar, atât FBI-ul, cât și Procuratura districtului Manhattan au refuzat să comenteze. Avocații lui Epstein au sugerat că a fost ucis, iar teoria s-a răspândit imediat. Mulți spun că a ştia atâtea murdării despre oamenii puternici, încât nu au riscta să-l lase să împărtășească în instanţă toate aceste secret….alegând să-l scoată din joc. Dar procurorul general Bill Barr a declarat că nu sunt urme doveditoare despre o presupusă crimă în celula din arest a pedofilului.

Există, de asemenea, o conexiune între Mossad şi un alt tip tot infractor sexual: Harvey Weinstein. Se presupune că Weinstein a angajat agenți ex-Mossad pentru a suprima acuzațiile împotriva lui. Lucrând pentru o firmă israeliană numită Black Cube, acești agenți au făcut presiuni asupra martorilor și au încercat să intimideze jurnalistul Ronan Farrow pentru a „îngropa adevărul” despre activitatea lui Weinstein, notează dailymail.

