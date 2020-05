“Când nu mai pot să articulez sau mi se înmoaie genunchii, mă opresc. Alcoolul nu este pentru oricine, însă toată lumea a trecut, cel puțin o dată în viață, peste o beție cruntă despre care își amintește fie cu amuzament, fie cu un strop de rușine. Este cazul și lui Smiley, care în urmă cu câțiva ani, când avea timp să iasă la club, s-a îmbătat atât de rău, încât de atunci știe cât și cum să bea. Citeşte întreaga ştire: Smiley a luat atitudine după cea mai cruntă beție. Când nu mai pot să articulez sau mi se înmoaie genunchii, mă opresc”, a povestit artistul.

”Mă gândeam că m-au lăsat singur”

„Eu dacă ies la băut cu băieții sau ies la vreo petrecere, am un prag la care zic «băieți, eu am plecat», de care nu trec. Adică pragul este când încep să vorbesc și nu mai pot să articulez. Am trecut și peste pragul ăsta, dar atunci am avut impresia că am rămas singur în club. Mi s-a întâmplat o dată. Am mers în club cu niște prieteni, eram și cu Marius Moga, și cu Randi, cu mai mulți. La un moment dat am trecut de pragul ăla, m-am dus mai departe și am impresia că m-am așezat pe o canapea și mă uitam în jurul meu, mi se părea că e gol clubul. Mă gândeam că m-au lăsat singur pe acolo și nu știam dacă mai știu să ajung unde trebuia să ajung. Am intrat în panică”, a povestit Smiley.

Artistul a mai povestin în emisiunea lui Mihai Bobonete și Costi Diță că: „Am ajuns acasă, nu știu cum am ajuns, cu un taxiu ceva, dar eram la modul panicat că nu înțelegeam unde sunt băieții, de ce m-au lăsat singur. Cred că unul dintre prieteni m-a dus acasă. După care la vreo oră a ajuns și Moga, și portarul i-a zis că pe mine m-au adus pe brațe acasă”, a povestit Smiley.

Îmi place amețeala asta ușurică

Conștient de faptul că nu rezită la băutură, în momentul în care simte că s-a amețit destul, se oprește. „De la experiențele astea, că nu a fost singura, mi-am impus să nu mai trec de prag că nu are rost și când simt că nu mai articulez bine cuvintele sau că mi se înmoaie un pic genunchii, mă opresc. Eu nu rezist prea tare la băutură, așa că prefer să rămân mai «light» și îmi place amețeala asta ușurică. Nu am trecut în partea cealaltă”, a mai sups cântăreţul, potrivit libertatea.