Au ieșit la iveală dezvăluiri halucinante despre ultimele luni din viața celebrului actor Robin Williams. Văduva sa, Susan Schneider Williams, a declarat că artistul „a fost urmărit de un monstru invizibil”, până la moarte.

În documentarul „Robin’s Wish”, lansat la 1 septembrie pe platformele digitale, Susan a vorbit deschis despre problemele cu care soțul ei s-a confruntat înainte de a se sinucide în 2014, dar și despre cum starul din „Good Will Hunting” nu înțelegea ce i se întâmplă, de ce boală suferă mai exact.

După ce vestea morții lui Williams s-a răspândit, au apărut tot felul de speculații despre cum banii, drogurile și depresia ar fi jucat un rol important în decăderea actorului, însă Schneider Williams spune că altele au fost motivele pentru care soțul ei a recurs la teribilul gest.

„Robin și cu mine știam că sunt probleme. Robin avea dreptate când îmi spunea: ‘Tot ce vreau e să-mi repornesc creierul’”, a declarat ea pentru Hoda Kotb, la TODAY. “În acel moment, i-am promis că-i vom da de capăt, dar nu știam că asta se va întâmpla după ce el nu va mai fi”.

Ea mai spune că soțul ei a murit din cauza bolii Lewy, o formă de demență, o boală neurologică care„ poate duce la probleme mintale grave, dar și locomotorii și de comportament”, potrivit National Institute on Aging. Este, de asemenea, a doua cea mai comună formă de demență degenerativă, după Alzheimer, conform Lewy Body Dementia Association.

„Am fost chemată pentru a vedea raportul legistului. Au discutat cu mine și mi-au spus că principala cauză a decesului a fost demența Lewy. Au început să-mi vorbească despre neurodegenerare. El nu mai gândea corect”, a afirmat Schneider Williams.

„Boala Lewy este devastatoare, este rapidă, progresivă”, a spus și doctorul Bruce Miller, director la Memory and Aging la University of California, San Francisco. „A fost cea mai devastatoare formă de boală Lewy pe care eu am văzut-o. Sunt uimit că Robin mai putea să meargă, să se miște”, a completat el.

Susan Schneider și Robin Williams, în 2010, la Oscaruri, în Hollywood, California. Foto: Kevork Djansezian/Getty Images

Schneider Williams a declarat că după ce a aflat cauza morții a început să-și da seama de multe alte lucruri.

„M-am simțit ușurată în momentul în care am văzut că are un nume. Robin și cu mine am trecut împreună prin această experiență, fiind urmăriți de un monstru invizibil. Am plecat de acolo cu un nume al bolii de care suferea și pe care Robin și cu mine am încercat să o descoperim”, a mai spus ea.

Actorul fusese anterior diagnosticat cu boala Parkinson și se temea ca ar putea suferi și de demență sau schizofrenie, devenind paranoic și pierzând simțul realității.

„Vedeam un om care nu mai era el și care credea că nu poate fi iertat”, a declarat regizorul „Night at the Museum”, Shawn Levy, în documentar.

Pe măsură ce boala avansa, doctorii le-au recomandat lui Williams și soției sale să doarmă în paturi separate. A fost un moment de cotitură, care a stârnit multă confuzie în mintea starului câștigător de premiu Oscar.

„Mi-a spus: ‘Asta înseamnă că suntem despărțiți?’, iar acela a fost un moment șocant”, a spus Susan. „Când îți privești cel mai bun prieten, partenerul, dragostea ta și realizezi ce prăpastie uriașă există și nu-ți dai seama ce a creat-o”.

Schneider Williams a publicat și un eseu în care a vorbit despre această cumplită boală, în American Academy of Neurology, în 2016, sperând să atragă atenția asupra cumplitei maladii. „Robin își dorea mereu să-i ajute pe ceilalți”, a mai spus ea.

„L-am întrebat la un moment dat: ‘Când vom ajunge la finalul vieților noastre și ne vom uita înapoi, ce ai vrea sa vezi că am făcut?’ Fără ezitare, mi-a spus: ‘Vreau să ajut oamenii să se teamă mai puțin’”. „Mi s-a părut atât de fumos. Și i-am spus: ‘Dragul meu, deja faci asta. Asta faci tu. Și este grozav”, informează filmnow.ro.