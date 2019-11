Deși în general, Teo Trandafir vorbește mai puțin despre viața sa intimă, vedeta de televiziune a dezvăluit pentru revista Ciao povestea de dragoste pe care a trăit-o în facultate. Totodată, a lăsat de înțeles că prima experiență sexuală a avut-o cu iubitul din vremea studenției.

„Am fost la București, am intrat la facultate printr-un miracol, dar am intrat, a doua oară nu aș putea. M-am îndrăgostit de un coleg de grupă, singurul băiat din grupă de altfel. Eu am înțeles de la viață că virginitatea este ultima redută a unei fete și că odată pierdută chestia asta, ai pierdut o valoare de neînlocuit”, a declarat Teo Trandafir.

„Și am tot împins chestia asta în timp până când am început să îmi schimb percepția, am zis că nu o să pot niciodată să ajung până acolo, deci să o transformăm într-o virtute. Am zis că vreau să mă mărit cu flori de portocali pe cap, aiurea, mie îmi era foarte frică. Până la urmă, într-un târziuuuu, am trecut și de asta”, a completat Teo Trandafir pentru Ciao.

Teo Trandafir nu a avut mare succes în dragoste. În vârstă de 51 de ani, Teo a fost căsătorită de două ori: cu Alexandru Trandafir în perioada 1990-1996 și Constantin Iosef (iunie-decembrie 2012). Vedeta de televiziune are un copil, Maia, în vârstă de 15 ani.

