Aceștia au găsit la locuința monstrului un laptop, o cameră digitală și stick-uri de memorie. Ba mai mult, Dincă este prezent și pe rețele sociale.

„Casa era înt-o dezordine de nedescris, cu zeci de haine aruncate, maldăre de lucruri, nu știai unde era locul de masă și cel de dormit. Nu vrem să avansăm ipoteze, însă e posibil să descopere pornografie infantilă în memoria aparatelor descoperite”, au dezvăluit surse apropiate anchetei, potrivit libertatea.ro.

Mai mult, a fost descoperit un cont de Facebook al lui Gheorghe Dincă! Conform autorităților, contul de Facebook ar fi fost făcut de un tânăr.

Avocatul familei Melencu, Tonel Pop, afirmă că „cineva” îl învață pe Gheorghe Dincă tertipuri juridice, astfel încât să păcălească autoritățile să închidă cazul celor două fete dispărute, deși este posibil să existe și alte victime.

„El are o tehnică bine stabilită, cineva îl învață, cred că în timp util, nu știu, o să vedem cu cine are el contact, cine îl învață. Pentru că eu având atâtea cazuri, vorbim de zeci de ani de meserie, îți dai seama imediat dacă îl învață cineva sau nu, pentru că merge la chestii de o finețe incredibilă, de genul: mi-a povestit una din fete cum a vrut să scoată bani de la bancomat și n-a reușit și atunci eu am interpretat că ea îmi bate mie un apropo sexual, că dacă o plătesc vrea.

Înțelegeți? Adică finețuri din astea, o prosteală, mă rog, dar cu o cheie juridică foarte, foarte … I-am dat o palmă, n-am avut intenția, dar totuși s-a lovit cu capul de ciment. Toate s-au lovit așa întâmplător, el n-a avut intenția.

Vă spun, din punctul meu de vedere încearcă să închidă cazul prin cele două victime, să nu se mai sape, să nu se mai meargă nici în dreapta, nici în stânga”, a dezvăluit avocatul, scrie Cancan.

Aceștia au găsit la locuința monstrului un laptop, o cameră digitală și stick-uri de memorie. Ba mai mult, Dincă este prezent și pe rețele sociale.

„Casa era înt-o dezordine de nedescris, cu zeci de haine aruncate, maldăre de lucruri, nu știai unde era locul de masă și cel de dormit. Nu vrem să avansăm ipoteze, însă e posibil să descopere pornografie infantilă în memoria aparatelor descoperite”, au dezvăluit surse apropiate anchetei, potrivit libertatea.ro.

Mai mult, a fost descoperit un cont de Facebook al lui Gheorghe Dincă! Conform autorităților, contul de Facebook ar fi fost făcut de un tânăr.

Avocatul familei Melencu, Tonel Pop, afirmă că „cineva” îl învață pe Gheorghe Dincă tertipuri juridice, astfel încât să păcălească autoritățile să închidă cazul celor două fete dispărute, deși este posibil să existe și alte victime.

„El are o tehnică bine stabilită, cineva îl învață, cred că în timp util, nu știu, o să vedem cu cine are el contact, cine îl învață. Pentru că eu având atâtea cazuri, vorbim de zeci de ani de meserie, îți dai seama imediat dacă îl învață cineva sau nu, pentru că merge la chestii de o finețe incredibilă, de genul: mi-a povestit una din fete cum a vrut să scoată bani de la bancomat și n-a reușit și atunci eu am interpretat că ea îmi bate mie un apropo sexual, că dacă o plătesc vrea.

Înțelegeți? Adică finețuri din astea, o prosteală, mă rog, dar cu o cheie juridică foarte, foarte … I-am dat o palmă, n-am avut intenția, dar totuși s-a lovit cu capul de ciment. Toate s-au lovit așa întâmplător, el n-a avut intenția.

Vă spun, din punctul meu de vedere încearcă să închidă cazul prin cele două victime, să nu se mai sape, să nu se mai meargă nici în dreapta, nici în stânga”, a dezvăluit avocatul, scrie Cancan.

Te-ar putea interesa și: