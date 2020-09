De asemenea, are ataşat un senzor care măsoară temperatura şi verifică activitatea stomacului. Pastila va putea depista apariţia cancerului şi a ulcerului.

Dacă pacientul vrea să o elimine, trebuie să bea o soluţie cu ioni de calciu. Aceştia determină micşorarea volumului pastilei, care revine, astfel, la forma iniţială.

Unul dintre ingredientele de baza din gemuri si jeleuri, pectina, poate contribui la prevenirea raspandirii cancerului, prin eliberarea in anumite conditii a unui fragment molecular cu proprietati anti-cancerigene.

Studii recente arata ca pectina, fibra naturala din compozitia fructelor si legumelor, are efecte impresionante in tratarea anumitor tipuri de cancer, cum ar fi cel pulmonar, scrie Daily Mail.

Cercetatorii au stabilit ca anumite tratamentele folosite de industria alimentara pentru a modifica pectina ajuta la eliberarea fragmentului molecular identificat ca avand proprietati anti-cancerigene. Mai mult, s-a stabilit ca, in cazul cancerului de prostată, celulele canceroase pot fi distruse in proportie de 40% cu ajutorul pectinei iar alte studii facute pe cobai au demonstrat eficacitatea acesteia impotriva cancerului pulmonar sau de colon.

Numeroase studii au demonstrat ca ceaiul are efect anticancerigen datorita EGCG, o catechina considerata cea mai puternica substanta impotriva cancerului descoperita pana in prezent. Catechinele impiedica mutatiile ADN-ului celular prin mai multe mecanisme și anume reduc formarea de substante cancerigene in organism, întaresc sistemul imunitar și încetinesc proliferarea cancerului prin blocarea unei enzime de care celulele canceroase au nevoie pentru a se multiplica.

Desi in laborator studiile pe animale au aratat ca EGCG impiedica proliferarea cancerului, legatura nu este la fel de clara si in cazul oamenilor, desi consumul de ceai corespunde unei incidente reduse de cancer de san, piele, stomac, colon si esofag.

Un studiu efectuat in Statele Unite confirma actiunea benefica a flavonoidelor din ceaiul verde, care neutralizeaza efectul toxic al nicotinei, blocand receptorii sensibili la aceasta. Actiunea EGCG nu este prezenta in cazul consumului de ceai negru sau apa.