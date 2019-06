Scene de coșmar. Descindere cu mascati si polițisti pentru o fetiță de opt ani. Aceasta a fost târâtă și lovită de un procuror

Scene șocante în România secolului XXI. O fetiță de opt ani este luată cu forța, din mijlocul familiei, de către un procuror, polițiști și mascați. Totul s-a întâmplat la Baia de Aramă, sub privirile îngrozite ale părinților, dar și ale vecinilor, revoltați la culme, la rândul lor.





Curtea familiei Șărămăt s-a umplut vineri de procurori, polițiști, mascați. Este vorba de punerea în executare a unui mandat. Unul sensibil însă. Sorina, o fată de numai opt anișori, pe care soții Șărămăt, asistenți sociali, au luat-o în plasament de când avea doar un an, este ținta. O familie de români din Statele Unite ale Americii a reușit, în instanță, să o adopte pe micuță.

Momentele în care oamenii legii intră în casă pentru a pune în executare mandatul sunt halucinante. Fetița izbucnește în plâns, se prinde de piciorul mamei și nu vrea să plece. „Mami, nu vreau să plec! Mami, nu vreau să plec!”, strigă copila. Coșmarul continuă. Tatăl micuței, Vasile Șărămăt, încearcă să o liniștească: „Fii cuminte, te rog frumos, nu pleci!” Apoi, disperat, izbucnește și el în plâns și strigă la cei care vor s-o ia: „I se încleștează gura, lăsați-o!”

După minute de groază petrecute în locuință și filmate de vecinii familiei, fetița este scoasă în curte, apoi în stradă, pentru a fi urcată în mașină. O procuroare o târâie, practic, pe asfalt. Micuța cade, se lovește la cap, se zbate, nu vrea să-i părăsească pe cei cărora le zice „mami” și „tati”. Un polițist vânjos o ridică pe fetiță de pe asfalt, o ia pe sus și o bagă în mașină. Cei aproximativ 50 de mascați și polițiști veniți ca la o descindere la interlopi se retrag și ei, apostrofați de vecinii familiei care și-a pierdut, cel puțin pentru o perioadă, fetița, scrie cancan.ro.

Vasile Șărămăt, cel care, alături de soția lui, avea în plasament fetița, susține că familia din SUA – formată din Gabriel și Ramona Săcărin – care a reușit, în instanță, să adopte fetița s-ar fi lăudat că a plătit 30.000 de euro mită la Autoritatea Tutelară. Mai mult, el spune că avocații familiei din America sunt rude de gradul I cu judecătorii din acest dosar, ceea ce ar presupune un conflict de interese.

„Uitați, oameni buni, ce se întâmplă la noi în România. Vă dați seama? Această familie din America a intervenit și a dat la Autoritatea Tutelară la București 30.000 de dolari. Așa au specificat ei. Au dat 30.000 de dolari doamnei Coman, care este președintele Adopțiilor la nivel național și pentru adopțiile internaționale”, a acuzat Șărămăt.

„Această fetiță a fost luată cu forța de familia Săcărin, care a venit cu avocatul Liviu Belulescu, soția dânsului este judecătoare la Curtea de Apel Craiova, și unde li s-a dat câștig de cauză. A mai fost la proces și alt avocat, care, tot la fel, este judecătoare la Curtea de Apel Craiova, colegă cu cei care au dat sentința. Noi am câștigat pe local la Mehedinți și la Drobeta Turnu Severin, dar au întors dosarul și au avut câștig de cauză cu ajutorul acestor judecători”, a încheiat el.

Procurorii care au decis ca micuța să fie luată de la familia care o crește, alături de o altă fetiță, au versiunea lor. Aceștia îi acuză pe cei doi soți că au ținut copilul în mod ilegal și l-au privat de libertate. Asta în ciuda faptului că, în imaginile surprinse de vecinii revoltați, se vede clar cum Sorina nu dorește să se despartă de mama și de tatăl ei.

„Este vorba despre o fetiță de opt ani, care a fost predată părinților adoptivi, deci erau părinții fetiței, potrivit deciziei Curții de Apel Craiova. Se fac cercetări într-un dosar al Parchetului Curții de Apel Craiova, pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, deocarece doamna care ținea fetița nu mai era asistent maternal și o ținea acolo fără nicio calitate și în mod ilegal. De aceea s-a făcut această percheziție. S-a luat fetița și s-a predat părinților. A fost examinată de medicii de la Medicina Legală Craiova. Părinții sunt români, stabiliți în America. Este vorba despre o decizie a Curții de Apel Craiova, din 2019, prin care se încuviințează adopția acestei fetițe în favoarea soților”, a precizat Tena Tulitu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mehedinți susțin că nu au fost informați că fetița va fi luată cu mascații.

„Direcția nu a fost informată cu privire la preluarea minorei. Noi tot ce am aflat este din spațiul public și nu ni s-a solicitat prezența în cadrul operațiunii, nu am fost informați cu privire la preluarea minorei de astăzi. Cazul este cunoscut, pentru că, în data de 23 aprilie 2019, s-a încuviințat adopția minorei spre o familie, persoane care au devenit părinții minorei și singurele îndreptățite să exercite drepturile și obligatiile părintești.

Noi, până de curând, am acționat raportat la circumstanțele cauzei și am luat în considerare interesul superior al copilului, adică am mai fost să preluăm copilul, cu reprezentanți din cadrul Direcției, dar nu s-a preluat, pentru că minora nu a vrut să meargă, mai departe noi nu știm ce s-a întâmplat astăzi, noi nu avem informații oficiale cu ceea ce s-a întâmplat astăzi. Până în aprilie era la un asistent maternal profesionist, avea un an și câteva luni fetița când a fost luată în asistență maternală. Nu era înfiată, era în plasament la asistent maternal profesionist”, a declarat Oana Lazăr, psiholog în cadrul Biroului Adopții și Postadopții Mehedinți.

