„Astăzi am aflat din presă că DNA m-a trimis în judecată într-un dosar în care sunt acuzat de o faptă pentru care nu mă fac vinovat. Am primit vestea în timp ce îmi completam dosarul de candidat pentru un loc eligibil în Parlamentul României. Am fost, sunt și voi fi un om corect și demn, indiferent de circumstanțe. Și nu voi accepta să le fac rău celor din jurul meu sau să ies cu capul plecat! Demisionez din Partidul Social Democrat”, a postat, în urmă cu puțin timp, pe Facebook, Decebal Făgădău.

El urma să candideze de pe locul al doilea la camera Deputaților pe listele PSD Constanța la alegerile parlamentare, după ce pierduse funcția de primar la alegerile locale din 27 septembrie. Decebal Făgădău consideră, ironic, că trimiterea lui în judecată în ziua în care urma să își depună candidatura este „fix o coincidență”. Nu a dorit să facă alte comentarii.

Dosarul în care DNA il trimite în judecată este cel în care Radu Mazăre a fost pus sub urmărire penală în decembrie 2017, alături de fostul viceprimar, Decebal Făgădău, și de patru foste directoare din primăria Constanța. Potrivit DNA, pe plaja din Mamaia, în zona centrală a stațiunii, a fost construit ilegal, în baza unei autorizatii de constructie emisă in 2009, un hotel de 6 etaje. In același an primarul, la acea vreme Radu Mazare, și firma constructoare au fost dați in judecata de un om de afaceri care detine un hotel in imediata vecinătate a imobilului în cauză, cerând anularea autorizației de construire.

DNA i-a trimis, miercuri, în judecată în judecată pe primarul încă în funcție Decebal Făgădău, la data faptei viceprimar al Constanței, pe Radu Mazăre, la data faptei primar al municipiului, și pe Nicolaeta Constantin, Elena Luiza Tănase, Mariana Munteanu, foste șefe în primărie, precum și pe Fulvia Dinescu, actual secretar interimar al Consiliului Local Municipal, care la data faptei era director executiv adjunct al Direcţiei administraţiei publice locale din primărie, alături de alte două persoane fizice. Fiind trimisă în judecată, Fulvia Dinescu trebuie suspendată din funcție, conform legii.

Porivit DNA, cei șase inculpați, funcționari în cadrul Primăriei Constanța, în cursul anului 2013, ar fi reautorizat, în mod nelegal, construirea unui imobil de lux deja ridicat în proporție de 95% pe plaja din Mamaia, pentru care anterior, autorizaţia de construire inițială fusese anulată definitiv şi irevocabil de instanţa civilă. Este vorba de un bloc construit pe plaja din Mamaia, aparținând unui potent afacerist local, care a intrat în conflict cu un investitor în turism al cărui hotel a fost umbrit de imobilul de pe plajă, construit ilegal.

Prin decizia civilă definitivă pronunțată de Curtea de Apel Constanţa în anul 2012, autorizaţia de construire emisă de Primăria municipiului Constanţa a fost desființată.Ulterior, în cursul aceluiași an, Primăria municipiului Constanţa a venit cu o completare prin care înștiința instanţa de judecată că a intervenit un element nou, respectiv că a fost emisă, la data de 03 septembrie 2013 o nouă autorizaţie de construire, pentru imobilul a cărui demolare se cere. Prin urmare, Primăria municipiului Constanța considera că nu mai există temei legal pentru ca societatea reclamantă să solicite şi să obţină demolarea construcţiei edificate în regim P+5E-6E.

Aceleaşi aspecte, întemeiate pe existenţa unei autorizaţii valabile din data de 03 septembrie 2013, au fost invocate în apărare şi de societatea constructoare a imobilului. În anul 2016, prin sentinţa civilă nr.745/2016, Tribunalul Constanţa a dispus anularea autorizaţiei de construire emisă la data de 03 septembrie 2013de Primăria Municipiului Constanţa, întrucât pe terenul pentru care s-a emis autorizația era deja construită o clădire (imobilul rezidențial ce fusese construit în proporţie de 95% în baza autorizației anulate) prin urmare autorizația din anul 2013 a fost emisă nelegal.

Decizia a fost anulată ulterior, ca urmare a faptului că părțile au ajuns la o înțelegere amiabilă. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.