Monden Delia, victimă a unei traume din copilărie. Nu poate trece peste acest episod







Delia a mărturisit că se îmbracă doar în haine bărbătești datorită unei traume din copilărie. A încercat și cu terapie dar n-a mers.

Delia nu renunță la hainele oversize

Toată lumea o știe pe Delia. Artista e frumoasă, talentată și arată foarte bine, dar nu renunță la hainele bărbătești cu câteva numere mai mari. Cântăreața își explică obiceiul vestimentar spunând că are legătură directă cu copilăria.

Delia încearcă să-și acopere corpul cât se poate mai mult, în antiteză cu alte vedete care nu știu cum să fie mai sexy. Ea a explicat și care este motivul pentru care preferă haine cât se poate de largi.

„Pentru mine hainele sunt o formă de protecție. Vreau să se uite lumea la mine ca la un copil”, declară cântăreața.

Delia nu se poate schimba în prezența cuiva

„Sunt o victimă a mentalității. Prefer să mă schimb într-o cameră goală, nu pot să mă schimb lângă o altă fată. Am chestia asta din copilărie. Pentru mine, hainele sunt o formă de protecție. Și un soi de comoditate.

Vreau să fiu protejată nonstop, vreau să se uite lumea la mine ca la un copil. Sunt o victimă a regimului în care am trăit și eu. Nu mă vezi cu decolteu, eu nu știu cu ce să mă mai acopăr”, a povestit artista într-un podcast.

Cu toate că Delia câștigă foarte bine din concerte, ea are grijă să nu arunce banii pe lucruri nefolositoare. Cântăreața a declarat recent că reinvestește banii pe care-i câștigă, iar „profesor” la acest capitol este soțul său, Răzvan.

Artista a încercat și terapia

Delia a acceptat să meargă la terapie, cu ceva timp în urmă, dar a renunțat după numai două ședințe. Care ar fi fost motivul? Artistei i se părea că psiholoaga îi plânge de milă.

„Am fost de două ori și mi s-a părut că mă victimiza prea mult, că-mi plângea de milă. Poate era o parte de terapie. Îi povesteam lucruri despre viață. Și ea: Vai, sărăcuța. Era femeie.

Era o dramă și am zis că nu vreau asta. E ok, n-am nevoie, sunt ok. Cred că era un fel de a aborda psihoterapia al persoanei, care era foarte drăguță și prietenoasă cu mine și foarte ok“, a spus Delia, în podcastul „Ac de siguranță cu Exarhu”.