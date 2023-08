Delia, criticată de fostul coleg de trupă. Cântăreața l-a dezamăgit profund

Delia Matache s-a bucurat de un mare succes în ultimii 20 de ani, iar fiecare piesă pe care o lansează este apreciată de fanii ei. Artista făcea parte, înainte de anii 2000, din trupa N&D alături de Nick, pe numele său real Nicolae Marin. Cei doi se aflau la debuturile carierelor și au cucerit publicul din România destul de repede. Unele dintre piesele lor sunt ascultate și în prezent.

Jurata de la „iUmor” a decis să încheie colaborarea cu Nick și să se axeze mai mult pe propria sa carieră, ceea ce s-a și întâmplat. Delia este acum una dintre cele mai cunoscute cântărețe din țară și participă din poziția de jurat la emisiunea „iUmor” de la Antena 1. Cu toate acestea, Nick susține că fosta sa colegă și-a construit cariera pe nedreptate.

Nick a afirmat că fosta sa colegă de trupă știa de mai mult timp că vrea să înceapă o carieră pe cont propriu. Artistul a explicat că o parte din vină îi aparține și lui pentru că a avut mult prea multă încredere în jurata de la Antena 1. Mai mult decât atât, Delia s-ar fi documentat foarte bine înainte să ia decizia de a încheia colaborarea cu Nick.

„Am fost sus și ne-am despărțit ok. Mi s-a părut că am fost lucrat pe la spate legat de discuțiile Deliei cu Andra. Nu mi-a zis că vrea să încerce solo. Întâi s-a documentat să vadă cum e, să nu cumva să plece degeaba. Apoi a plecat. Eu nu am avut contract cu Delia cât timp am colaborat, poate asta a fost greșeala mea. Dacă aveam, poate eram ok și azi. Am avut încredere deplină în ea”.