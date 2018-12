Debarcare la cel mai înalt nivel în Armată, a fost convocat CSAT

Președintele României, Klaus Iohannis, a convocat CSAT la doar zece zile după întrunirea din 19 decembrie.





Ședința are loc vineri și are pe ordinea de zi un singur punct: numirea unui nou șef al Statului Major al Apărarii. Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, a declarat că nu va prelungi mandatul actualului șef, generalul Nicolae Ciucă. Decizia ministrului are drept argument faptul că nu există o cutumă în prelungirea mandatului șefului Statului Major, a fost o singură situație de acest fel. Mandatul șefului Statului Major al Apărarii, Nicolae Ciucă, se incheie în data de 31 decembrie 2018.

Conform legii, cel care va ocupa funcția cu cel mai înalt rang de conducere în Armată este numit de Președintele României, la propunerea ministrului Apărarii Naționale. Potrivit surselor, numirea i-ar aparține, de fapt, lui Liviu Dragnea, ceea ce va face ședința deosebit de tensionată

