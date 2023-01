De ce nu mă interesează spusele „emiliilor-șercan”

Doctorate plagiate și informatorii Securității, două subiecte care trec a fi de maximă importanță în ochii opiniei publice. Habar nu am cât sunt de gustate de public cele două subiecte. Am motive să cred că ele nu mai inflamează decât pe captivii diferitelor curente ideologice, care reacționează însă doar dacă plagiatorul sau turnătorul este „al ălora”, nu „al nostru”. Pe mine, nu mă mai interesează aceste două tipuri de subiecte, decât poate sub aspectul curiozității care mă face să iscodesc chipurile de dincolo de farduri ale personajelor care ne decid destinele. Nimic mai mult, din momentul în care am descoperit că dezvăluirile din aceste două zone nu țin câtuși de puțin de asanarea societății, ci de lupta prin orice mijloace pentru Putere. De altfel, nu cred că vreo singură dată, în ultimii treizeci și ceva de ani, poate doar pe la începutul lor, vreo dare în vileag a avut drept sursă primară pe vreun doritor de curățenie în Cetate, adică Buna-credință. Și atunci, mi-am spus, de ce aș marșa în a trata cu indignare asemenea subiecte?