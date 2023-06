Daune uriașe plătite pentru anularea unui cont personal de Facebook

Jason Crawford a spus că Facebook i-a „închis” contul personal fără „un motiv întemeiat” și apoi a refuzat să colaboreze cu el în remedierea situației, așa că i-a dat în judecată, a anunțat FOX 5 Atlanta. „Cred că este o practică de afaceri incorectă. Este un mod prost de a trata oamenii. Măcar spune-mi cu ce am greșit”, a comentat Crawford pentru postul local de TV.

Crawford a contactat în mod repetat compania-mamă a Facebook, Meta Platforms, care gestionează și Instagram și WhatsApp, dar gigantul tehnologic l-a ignorat, a explicat el. Potrivit FOX News, Crawford a primit o restricție în trecut, din cauza comentariilor politice făcute pe platformă, dar de această dată contul său de Facebook a fost complet blocat.

„M-am trezit într-o duminică dimineață. Am apăsat pe pictograma mea de pe Facebook și am fost blocat”, a explicat el. „Au spus că am fost interzis”, a continuat el, conform reportajului. „Mi-a oferit cel mai stupid motiv, au spus că am încălcat standardele privind exploatarea sexuală a copiilor. Și apoi contul a dispărut”.

Facebook dat în judecată, instanța dă dreptate reclamantului

Atunci Crawford a descoperit că a fost neașteptat de dificil să ajungă la o persoană reală – nu doar sistemul de asistență automatizat al platformei. „Ceea ce am învățat este că modul în care vă depuneți contestația, sau orice altceva, este prin propriul profil, propriul cont”, a spus el. „Dacă nu ai un cont, nu ai cum să-l trimiți, așa că eram ca un câine care își urmărește coada.”

Când a devenit clar că este imposibil să găsească un om care să-i asculte apelul, a dat în judecată Facebook. Crawford, care este avocat, a numit Facebook „neglijent” în soluționarea plângerii din august 2022 și a spus că îi interzice accesul „pe baza unei încălcări care nu a avut loc”.

În ciuda procesului, nu s-a întâmplat nimic. Crawford a explicat: „Parcă eu nu existam, iar Facebook era operat de o grămadă de fantome sau așa ceva”. Și problema a continuat în aceeași termeni. Deoarece echipa juridică a Facebook nu a s-a prezentat la proces, un judecător i-a ordonat lui companiei-mamă, Meta să-i plătească daune lui Crawford, de 50.000 de dolari. Atunci, s-a sesizat departamentul legal de la compania de tehnologie. „M-am simțit mulțumit cu decizia judecătorului și mi-au activat din nou contul”, a spus Crawford pentru postul TV.

El a explicat, de asemenea, că vrea să tragă la răspundere compania pentru că nu i-a dat răspunsurile cerute. Cu toate acestea, lupta nu s-a încheiat încă, deoarece Crawford susține că Facebook nu cooperează cu hotărârea judecătorească și nu a plătit niciun ban.