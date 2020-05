Ulterior, el și-a pierdut echilibrul și a fost ajutat de un membru al echipei care se afla în platoul de transmisie a declarației lui Ciolacu. Transmisiunea în direct a conferinței a fost întreruptă. Serviciul de Ambulanță a fost solicitat pentru a-i acorda asistență medical.

Despre acest eveniment, fostul premier Viorica Dăncilă a spus că ceea ce I s-a întâmplat lui Ciolacu este din cauza stresului și a căldurii

„Sunt convinsă că oboseala, stresul, căldura din acea cameră, precum și lipsa de oxigen din sală au condus la acest episod de lipotimie. O știu din proprie experiență. Am avut conferințe de presă în acea sală și știu că este foarte, foarte cald și că este lipsă de oxigen.

Îi doresc multă sănătate lui Marcel Ciolacu și să treacă peste acest episod. Este într-adevăr foarte cald și proiectoarele degajă căldură. Sala este mică. Așa cum am spus, nu este foarte bine aerisită și cred că toate acestea au condus la această situație.

(…) I-am transmis un mesaj în care i-am urat multă sănătate. Marcel Ciolacu este un om puternic. Sunt convinsă de acest lucru, dar așa cum am menționat anterior, se poate întâmpla oricui. Din câte știu eu, nu are probleme de sănătate. Sper ca analizele să arate că nu are probleme de sănătate”, a declarat Viorica Dăncilă, potrivit dcnews.ro