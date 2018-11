Premierul Dăncilă, REACȚIE de ULTIMĂ ORĂ după raportul MCV! RĂSPUNS FERM pentru Finlanda

Premierul Viorica Dăncilă a intervenit, marți seara, după ce Finlanda s-a oferit să preia șefia rotativă a Comsisiei Europene, precizând că reacția este una firească, după intervențiile președintelui Klaus Iohannis.





„Este de așteptat ca în urma afirmațiilor făcute de președintele Iohannis să avem reacții de acest gen la nivel european”, a precizat premierul Viorica Dăncilă, la Antena3.

„Guvernul Romaniei este bine pregatit, iar acest lucru este cunoscut si de presedinte intrucat noi avem o comitet interministerial pentru presedintia CE la care au participat si reprezentantii Administratiei Prezidentiale. In plus am avut intalnire cu presedintele Iohannis pentru a discuta acest subiect”, a spus premierul.

„Este finalizat intreg programul efectiv de actiuni. Pe mandatul Romaniei sunt pregatite o mie de intalniri... Vom avea o multitudine de evenimente formale si informale in Romania”, a mai precizat Dăncilă.

„Categoric că respingem propunerea Finlandei (de a prelua președinția rotativă a CE, în locul României - n.red). Putem să facem fata cu succes presedintiei rotative a Comisiei Europene”, a mai spus premierul.

”Domul președinte Iohannis, prin astfel de afirmații, prin îndemnuri de a răsturna Guvernul, deservește interesul național. Mă văd obligată să condamn o astfel de atitudine distructivă. Ce vrea? Anarhie, instabilitate politică? A adus o imagine negativă nu doar în interiorul României, ci a fost preluată și în exterior.

Este evident că a făcut o obsesie personală pentru dărâmarea actualului cabinet, pentru a avea guvernul său sau guvernul Cioloș. Guvernul va supraviețui, va merge mai departe și va prelua șefia Consiliului UE. Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns. ”, a declarat Viorica Dăncilă.

Finlanda a propus preluarea președinției Consiliului UE în locul României.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis o poziție oficială într-un comunicat:

"În contextul apariției în mass media a unor informații conform cărora România nu ar fi pregătită să preia mandatul Președinției Consiliului Uniunii Europene, iar guvernul finlandez și-ar fi exprimat disponibilitatea de a acorda sprijin, inclusiv prin devansarea exercitării mandatului de către Finlanda a Președinției Consiliului Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2019, Ministerul Afacerilor Externe face următoarele precizări:

Așa cum Guvernul României a reiterat în nenumărate rânduri, România este pregătită pentru preluarea, la 1 ianuarie 2019, a mandatului Președinției Consiliului Uniunii Europene, iar pregătirile se desfășoară conform calendarului”, se arată în comunicatul MAE.

