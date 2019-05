Dăncilă cere ca membrii PSD să fie mândri, după ce a fost huiduită: „Avem tineri care au înţeles că nu prin jigniri şi nu prin violenţă pot soluţiona problemele din comunitate”

Premierul Viorica Dăncilă a cerut tinerilor prezenți la Polovragi să „meargă cu capul sus” oriunde în lume și să fie mândri că sunt membri PSD.





„Avem tineri care au înţeles că nu prin jigniri şi nu prin violenţă pot soluţiona problemele din comunitate şi din ţară. Vreau să le dau un sfat şi vreau să dau un sfat tuturor: să fiţi mândri că sunteţi membri ai PSD, pentru că noi niciodată nu am luat măsuri împotriva românilor şi nu vom lua măsuri împotriva românilor. Să fiţi mândri că sunteţi români, pentru că românii sunt oameni harnici, sunt oameni oneşti, sunt oameni patrioţi, sunt oameni care vor ca localitatea lor, judeţul lor, această ţară să se dezvolte. Să mergeţi cu capul sus oriunde în această lume şi să nu spuneţi cu vocea scăzută că veniţi din România, pentru că avem foarte mulţi tineri, foarte mulţi români care au făcut cinste acestei ţări”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o întâlnire cu tinerii şi membrii PSD, desfăşurată la Casa de Cultură din comuna Polovragi.

Întrebată de o tânără din sală ce măsuri va lua pentru întoarcerea în ţară a tinerilor care au plecat în străinătate, Dăncilă a răspuns: „Ştim că acasă sunt părinţi care îi aşteaptă, ştim că mulţi dintre ei nu au plecat pentru că le era bine, au plecat pentru că nu aveau altă alternativă. Nu putem să îi obligăm pe tinerii care au plecat să se întoarcă acasă, în acelaşi timp putem să creăm condiţii aici, acasă, astfel încât ei să îşi dorească să se întoarcă. Avem programe specifice pentru diaspora, (...) avem facilităţi pentru tineri, am introdus programul „Investeşte în tine”, încercăm ca prin aceste măsuri să îi determinăm să vină acasă”.

Anterior întâlnirii de la Polovragi, prim-ministrul s-a aflat în oraşul Novaci, la Festivalul „Urcatul Oilor la Munte”.

Ea a explicat de ce nu a dorit să susţină un discurs în faţa celor prezenţi acolo. „În calitate de prim-ministru, mi-ar fi plăcut să le adresez câteva cuvinte cetăţenilor din Novaci, din toată zona, tuturor participanţilor, dar am stat împreună cu colegii mei şi am cumpănit şi am spus: o să mă duc şi o să le spun care este credinţa noastră, a Guvernului României, ce vrem să facem pentru români, dar am văzut acolo, printre oameni, anumiţi cetăţeni care nu au înţeles nimic, care voiau să strice acest eveniment şi atunci mi-am dat seama că nu merită ca această sărbătoare, pe care o aşteptaţi de la an la an, să fie stricată de oameni care vin să ţipe, vin să jignească şi fac acest lucru pentru că nu au argumente, nu au respect şi pentru ei interesul personal este mai important decât interesul comunităţii, al românilor şi al României”, a afirmat premierul, conform Agerpres.

Victor Ponta arunca BOMBA! Dezvaluirea NEASTEPTATA despre Radu Mazare! Emotii pentru Liviu Dragnea

Pagina 1 din 1