Întrebată dacă ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, ar putea îndeplini această funcţie, ea a replicat: „Categoric, da”.

Precizările au fost făcute într-o declaraţie de presă susţinută la Vaslui, unde Viorica Dăncilă a efectuat o vizită la organizaţia PSD şi a participat la reuniunea Comitetului Executiv Judeţean.

Întrebată cine ar fi premierul cu care ar face „cel mai bun tandem” în cazul în care va fi aleasă ca preşedinte, Dăncilă a precizat că are în vedere mai multe persoane.

„Am în vedere mai multe persoane, am în vedere o persoană care cred că s-ar descurca foarte bine şi ar fi un premier foarte bun, dar cred că acest lucru trebuie să îl discut prima dată în Comitetul Executiv Naţional. Cred cu tărie că trebuie să ieşim cu un tandem, pentru că am văzut că există atâta dezinformare, încât cine ştie ce lucruri mai apar în spaţiul public şi pentru a limpezi lucrurile, cred că trebuie să ies cu o propunere de prim-ministru”, a spus ea.

Prim-ministrul a mai spus că a discutat cu liderul Pro România,Victor Ponta, doar despre un acord de susţinere, fără detalii despre o posibilă intrare la guvernare.

„Nu am discutat cu domnul Victor Ponta despre ministere, nu am discutat despre numărul ministerelor, nu am discutat despre intrarea sau nu la guvernare. A fost o discuţie de principiu despre un acord de susţinere.

S-au punctat anumite lucruri, dar nu s-a luat nicio hotărâre. Atât domnul Ponta, cât şi eu am considerat că aceste lucruri trebuie discutate cu colegii în forurile statutare. Deci, nu am discutat despre ministere, despre persoane.

Acest lucru, dacă va fi agreat atât de Pro România, cât şi de PSD, va presupune o discuţie aplicată, în urma acestei discuţii urmând să luăm deciziile. Nu a fost o discuţie de acest mod, dar într-adevăr ne dorim ca în alegerile prezidenţiale să avem lângă noi cât mai multe partide, fie că vorbim de partide parlamentare, aşa cum este Pro România, dar şi partide neparlamentare, sindicate, patronate, toţi cei care vor să ni se alăture în această campanie”, a afirmat ea.

Pe de altă parte, Dăncilă nu a dorit să comenteze declaraţiile fostului prim-ministru Mihai Tudose, care a dezaprobat varianta intrării Pro România la guvernare alături de PSD, menţionând că europarlamentarul se discreditează „prin modul de abordare”.

„Nu vreau să comentez ceea ce a spus domnul Tudose, dânsul se discreditează prin modul de abordare. Nu are sens să comentez eu aceste lucruri, care din funcţia dumnealui nu ar trebui spuse. Dar eu ştiu că preşedintele partidului este domnul Victor Ponta”, a arătat ea.

