O altă gafă monumentală a Vioricăi Dăncilă. Umilința pe care premierul nu o va uita niciodată

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a comis o nouă gafă. „Incidentul” a avut loc într-o conferință de presă de la Zalău. Premierul i-a amuzat pe cei prezenți în sală când a susținut că a avut o discuție cu președintele municipiului Zalău.





Șefa Executivului se afla la aceeași masă, printre alții, cu președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc și cu primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt.

„Dincolo de lucrurile care sunt realizate, am vrut să vedem şi care sunt problemele existente în judeţ, astfel încât să venim cu răspunsuri la acestea. Am avut o discuție cu președintele consiliului județean, cu președintele municipiului Zalău, am avut discuții foarte bune cu reprezentanți ai comunităților locale”, a spus Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă s-a aflat vineri la Zalău, alături de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, de ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, şi de secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu.

