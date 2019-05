Dana Rogoz, complet dezamăgită de realizările ei: „Nu sunt suficient de bună!” Ce ar vrea să creadă copilul ei când va crește

Actrița Dana Rogoz a mărturisit că nu se simțea pregătită să fie însărcinată pentru că se temea că nu a relizat destule lucruri de care să fie mândră.





Dana Rogoz a mărturisit, pe blogul său, că, înainte de a rămâne însărcinată, plângea gândindu-se că nu e ok să fie mamă înainte de a avea realizări de care să fie mândră, în special în carieră.

„Nu stiu cum o sa va sune asta, dar cu vreo cativa ani inainte sa raman insarcinata, plangeam gandindu-ma ca nu e ok sa fiu mama inainte sa am realizari de care sa fiu atat eu mandra, cat si copilul meu, atunci cand va creste. Acum evident ca in ceea ce priveste maternitatea, simt complet diferit lucrurile.”, a dezvăluit aceasta.

De asemenea, actrița a afirmat, în textul scris pe blogul său, că întotdeauna și-a pus problema dacă se descurcă suficient de bine în ceea ce face.

„Nu sunt suficient de buna”– o replica pe care o aud deseori in mintea mea. Senzatia ca niciodata nu fac destul si ca nu fac suficient de bine. Am crescut cu acest „nu sunt suficient de buna”, incat chiar si atunci cand anumite reusite veneau, fie nu le priveam obiectiv, fie imi era rusine sa mi le asum, minimalizandu-le constant, ca si cand nu mi se cuvenea sa ma bucur de ele. Stiu ca vine din educatie.

Foarte multi din generatia mea traiesc fix acelasi sentiment. Iar de la o anumita varsta nici confirmarile din exterior nu mai vin la fel de usor – cum erau notele in scoala, de exemplu. Sau incepi sa nu mai crezi in multe dintre aceste confirmari, lumea fiind plina de impostori. Asadar, daca nu ai invatat sa te autoevaluezi corect, e nasol. E groaznic cand intalnesti un om plin de el, care are senzatia ca e atotputernic si atotstiutor, dar nici unul care e constant nemultumit de el nu-ti e prea simpatic. Asa ca de ceva timp, am inceput sa fiu mai atenta la tot ce fac si ma straduiesc sa invat sa ma bucur de reusite, asa cum sunt ele.”, a mai scris Rogoz.

