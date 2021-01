A murit Victor Țăruș, realizatorul emisiunii Pescar hoinar

Anunțul a fost făcut de un colaborator și prieten al lui Victor Țăruș. “Mi-ai spus mereu că ai fi vrut să faci mai multe pentru natura sălbatică a României. Ce nu ai reușit tu, o să încercăm să facem noi! Adio Victore…”, a scris Dan Pavaloiu, realizator al emisiunii Natura și aventură de pe TVR 2.

Victor Țăruș a fost un deschizător de drumuri în domeniul său, emisiunile de la TVR fiind urmărite cu patos atât de cei care erau pescari, cât și de cei care doreau să învețe „meserie”.

”Ce ai avut cu Victor Tarus, Doamne?! Ai băgat știuci prin rai și nu aveai cine să ți le prindă și cine să scrie despre ele? Ți-o trebuit un pescar hoinar? Drum lin pe ape și fir întins prietene care mi-ai facut zilele de weekend mai fericite…si m-ai învățat despre tainele pescuitului cu emisiunile tale superbe…”, a fost unul dintre comentariile dureroase lăsate de prietenii fostei vedete TV.

Cine a fost Victor Țăruș

Anticariatbazar.ro i-a făcut portretul celui care a fost Victor Țăruș.

„Pasionat de tainele pescuitului, pescar „cu permis” de la 7 ani, Victor Țăruș este detinatorul unor rezultate competitionale cu care putini se pot lauda.

– castigator a numeroase titluri la competitiile interne si internationale de casting, pescuit la musca artificiala si pescuit cu naluci.

participant si promotor al echipei nationale la mai multe editii ale campionatelor mondiale de specuit la musca artificiala, casting, pescuit stationar pe cluburi, pescuit cu momeli naturale in ape de munte.

– editor al revistelor Pescarul (din 1990), Pescar modern (din 1993), Pescar la Crap (2007) si Prieten cu Natura (2008).

– protagonist al emisiunilor TV „Fir intins!”, „Pescar istet” si „Pescat hoinar”.

– lider de audienta de peste 5 ani pe TVR 2 si al emisiuni radio „NADA” – cu audienta la nivel national.

– organizator al competitiilor „Carligul de Aur” si „Crapul de Aur” – competitii pentru capturi record publicate in revistele Pescar modern si Pescar la Crap si a numeroase alte competitii: 3 Cupe Mondiale la Crap, Cupa Romaniei, Trofelul Rapala, Cupa Romsilva, Cupa copiilor…

– intre 1990-1995 este vicepresedinte pentru pescuit al Asociatiei Pescarilor din APVS-Romania.

– specializat ca cercetator in probleme de nutritia pestilor, a lucrat in diverse zone din tara, realizand retete de furaje moderne pentru pastrav si crap.

– din 2005 este presedintele Federatiei de Pescuit Sportiv din Romania…

… si nu in ultimul rand, cel mai consacrat autor roman de carti de pescuit. Pescuit din Delta in Carpati, Pescar incepator (La pescuit cu unchiul Virgil), Cu lanseta pe ape de munte, Rapitori – ape de ses, Peste gatit aparute in numeroase editii si binecunoscute impatimitilor acestui sport.

Performante si recorduri:

CASTING

– Campion national pe echipe la seniori din 1968.

– Precizie 7,5 g skish – locul 8/10 in lume cu 94 puncte din 100 posibile la Campionatul Mondial – Kiel, Germania.

– Distanta musca – locul 9 cu 54,6 m la C.M. Ausburg – Germania.

– Precizie 10,5 g – locul 1 (98 p din 100 p) la Marele Premiu al statului Illinois Chiago 2000.

– Recorduri nationale (competitii oficiale):

– precizie 7,5 g skish si aremberg – 100 p din 100 posibile – record Mondial egalat;

– skisch musca 100 p/100 p posibile;

– combinata musca – 94,5 p;

– distanta musca cu o singura mana 57,6 m;

– distanta 7,5 g aluminiu – 79,4 m.

PESCUIT LA MUSCA

– Septembrie 1986 – primul concurs de muscarit Rastolita – Mures, organizator si participant.

– Capitan al echipei nationale de pescuit la musca 1991-1995 (Italia, Cehia, Norvegia).

PESCUIT LA RAPITORI

– Cel mai mare concurs Trofeul Rapala-Arrrow 1996, lac Snagov, 107 barci (concurenti) – locul III, concurent si organizator.

ALTE COMPETITII

– Cel mai mare concurs popular – Cupa Romaniei-Oriflame, Bucuresti – Dambovita cu 567 concurenti – organizator.

– Cel mai important concurs de pescuit la crap – Cupa Mondiala Sarulesti 1999, 116 echipe din 28 de tari – director concurs.

– Director concurs si la Cupele Mondiale Sarulesti 2002 si 2004.

– Cea mai mare competitie de pescuit pentru copii – Cupa Arrow-Lineaeffe 2006, lac IOR cu 245 paticipanti – director concurs.

Cele mai importante competitii de capturi record:

– Carligul de Aur din 1994.

– Crapul de Aur din 2007.

Creator si organizator al acestor competitii prin revistele Pescar modern (premiera mondiala) si Pescar la Crap.

CAPTURI RECORD

– stiuca 7,6 kg/105 cm – 1969, Herastrau; 8 kg/110 cm – 2009 Sarulesti;

– biban 1135 g/39 cm – Crevedia; 1380 g/40 cm – Sarulesti;

– salau – 7,4 kg/102 cm – Ganeasa 1992; 6,9 kg Sarulesti;

– avat – 4,6 kg – Brat Sulina;

– somn – 21 kg/148 cm – Sarinasuf;

– pastrav de rau – 940 g/39 cm, Teleajen (prins la musca artificiala);

– pastrav de lac (Fario) – 1,430 g, Lac Balea, musca; 3,6 kg Acumularea Pecineagu, prins la twister;

– lipan – 760 g/37 cm, Teleajen, musca; 1 kg/42 cm, Sava (Slovenia), musca;

– crap – 13,9 kg Tancabesti – scos cu fir 0,22 mono, agatat de aripioara;

– novac – 17,8 kg Sarulesti – scos cu fir 0,06 textil agatat de aripioara”

Redacția Evenimentul Zilei transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.