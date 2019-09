Potrivit rechizitoriului, conferențiarul universitar Sur Genel este acuzat că ar fi pus mâna pe mama unui copil care era internat în spitalul clujean, cu un diagonistic medical. Procurorii susțin că victima agresiunii sexuale ar fi reclamat faptul că ar fi fost abuzată sexual, într-unul din cabinetele de ecografie ale spitalului.

Fapta cercetată de procurorii clujeni ar fi avut loc în cursul lunii august 2018. La momentul respectiv, EvZ a relatat cazul de agresiune sexuală.

„Lunea trecută am mers la UPU Cluj, pentru că băiețelul meu era foarte bolnav. Copilul a fost consultat și de acolo ne-au trimis să ne internăm la Pediatrie II. Genel Sur a fost medicul la care am fost repartizată. L-am cunoscut marți dimineața, când a venit la consult. Marți și miercuri s-a comportat normal. Joi ne-a chemat să îi facă la băiețel o ecografie să vadă dacă nu are ceva și la burtică.

În momentul în care am ajuns la ecografie a deschis ușa, am intrat, mi-a spus să îl pun pe copil pe patul de examinare. I-a făcut ecografia și apoi mi-a spus că vrea să mă consulte și pe mine. Am refuzat de mai multe ori, deși a insistat de fiecare dată. Îmi spunea să îmi pun copilul pe scaun și să mă dezbrac, să mă pun pe patul respectiv și să mă consulte.

I-am spus ca nu vreau și că plec în salon pentru că îi e somn copilului. Între timp au externat-o pe cealaltă mămică și pe copilul ei și a venit în salon să îmi spună că am ghinion că am rămas singură. Că era mai bine pentru mine, dacă nu eram singură.

Mi-a spus din nou că mă așteaptă la consult și i-am răspuns că mi-am făcut toate consulturile înainte, iar el mi-a răspuns cu: „Da, dar nu ți le-am făcut eu. Promite-mi că mâine vii!” – și a ieșit pe ușă. În următoarea zi, dimineața, a venit la vizite și ne-a spus că vom fi externați și că trebuie să îl urmez. M-am dus cu el pentru că am crezut că îmi dă foile de externare. M-a dus în camera unde se face ecografia, m-a poftit să intru prima și a venit din spate începând să îmi bage mâna pe sub haine și să urce spre sâni.

Am încercat să îl opresc și insista să îmi atingă sânii. Am pus mâna pe clanță să ies și m-a oprit cerându-mi să îl pup. Am reușit să ies și mi-a spus că să ne vedem în 15 minute ”să continuăm de unde am rămas”. Am ajuns în salon mi-am luat copilul și lucrurile și am mers la portar unde mi-am sunat soțul, care a sunat la 112”, a povestit victima la momentul producerii agresiunii sexuale, care ar fi avut loc în luna august 2018.

”Sunt fabulații”

Contactat, conferențiarul de pediatrie Sur Genel a precizat că nu a fost vorba despre nicio agresiune sexuală. ”Copilul doamnei avea mononucleoză iar în acest caz este posibil ca și părinții să aibă ganglionii abdominali inflamați. I-am propus doamnei să facă un ecograf, care nu presupunea niciun risc, după cum afirmă domnia sa. În cabinet, doamna a refuzat și atunci am zis ok și că poate să iasă. Chiar eu am deschis ușa, care nu a fost închisă cu cheia, în niciun moment. La ieșire, i-am pus mâna pe umăr și am zis că nu e nicio problemă. Totul a durat 30 de secunde și pot proba cu trei colegi”, a comentat conferențiarul Sur Genel.

Pediatrul a mai spus că speră să fie achitat deoarece la dosar nu există nicio probă și că totul i se pare o hărțuire continuă, care durează de mai bine de un an. ”Nu mă așteptam să mă trimită în judecată. La trei ore după presupusa faptă era deja începută urmărirea mea în acest dosar. O să trec și peste asta”, a spus conferențiarul Sur Genel.

