17 iulie

Cum va fi iarna 2020-21? Bună întrebare! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 17 iulie s-au născut John Jacob Astor, James Cagney, Earl Staley Gardner, Donald Sutherland, Juan Antonio Samaranch, Angela Merkel, Ion Alexandrescu, Nicolae Neagoe.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Marina şi Eufrasie.

Tradiţional, în „Kalendar”, Circovii de vară continuă cu Sf. Mare Mucenică Marina, motiv creştin suprapus peste vechea sărbătoare a femeilor, care ţinea trei zile, astăzi probabil fiind iniţierea secretă în confreriile feminine. ”Sătenii nu ştiu în ce zi cade şi din trei zile, doar s-o nimeri una”, (Speranţia). Secretul „surorilor” era şi este bine păstrat. Poate că mai ştiu „toate vorbele şi toţi paşii” unele femei şi le transmit din mamă în fică, dar le este frică să le spună altora.

Strict interzis femeilor şi mai ales femeilor însărcinate să lucreze după prânz, sub aspre pedepse, să nu fie „mărinite”. Se dă de pomană. Probabil, obiceiuri din neolitic.

Marele savant german Julius Lips arăta că în prezent, pe Pământ coabitează toate erele omeneşti posibile, de la cea a pietrei şlefuite, a neoliticului, până la societatea post-industrială. Şi se întreabă ce vor constata arheologii peste zece mii de ani, în speranţa că atunci vor mai exista oameni şi arheologi.

Nu știu de ce, dar am primit o mulțime de informări, rapoarte, studii despre prognoza meteo pentru iarna 2020-2021. De la tot felul de autorități în materie. Formulări de tipul: ”This years the GWV Winter 2020/21 NAO forecast predicts a neutral NAO with the margin for error potentially swinging the NAO from weakly positive to weakly negative.” Pe undeva am și caietele lui Topor, dar am renunțat la ele. Să vă explic de ce. Pentru cei mai tineri trebuie să precizez că Nicolae Topor a fost un legendar meteorolog român. El a făcut o prognoză multianuală pentru România, acoperind perioada 1938-2038. În trei caiete de matematică. Pâna prin anii 60-70 ale secolului trecut prezicerile lui Topor au fost corecte. Apoi… au intervenit miile de explozii nucleare care au provocat haosul climatic și încălzirea globală. Bunul meteorolog nu avea cum să știe până unde ajunge răutatea, prostia și isteria umană.

Din multele pagini scrise în limbajul specific, am tras concluzia că:

Iarna 2020-2021 va fi mai rece decât iarna trecută și mai vântoasă, cu variații bruște și dramatice de temperatură, umiditate și intensitatea vântului.

Se poate specula că de Crăciun nu prea va fi zăpadă în București. Nu am făcut horoscopul pentru anul 2021, toată lumea mă întreabă, am o frână psihică, mă tem de viitor. După cum spunea bunul Ray Bradbury: ”People ask me to predict the future, when all I want to do is prevent it!” Cred că o să folosesc fraza ca un fel de motto, de acum înainte.

Așa că i-am comandat lui nea Staicu un camion de uscături ecologice, iar lui tanti Nela, de la joagăr, un alt camion de lăturoaie, adică ceea ce pică de la cherestea, ca să mă descurc și în iarna ce va să vină. Eu mă mulțumesc cu uscături, mi-e milă de pădure, în timp ce camioane cu remorcă, mai ales noaptea, duc pădurile noastre în Occident. Trec pe sub ferestrele mele.