Mircea Cosma, fost președinte al Consiliului Județean Prahova, și cercetat abuziv de procurorii DNA Ploiești, a depus recent o plângere penală împotriva procurorilor care l-au anchetat, respectiv Mircea Negulescu, zis ”portocală”, Lucian Onea – fostul șef al DNA Ploiești, zis ”Lucică”, Giluela Deaconu și a polițistei DNA, Gabriela Florea și Vladimir Tulea, specialist judiciar la această structură de parchet.

Plângerea penală a fost depusă șa Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție și urmează să fie anchetă de procurorii specializați.

Luju.ro a publicat pasaje din plângerea penală depusă de Mircea Cosma la SIIJ. În cuprinsul acesteia, fostul președinte al CJ Prahova susține că procurorii i se adresau cu expresii pe care le consideră jignitoare, precum: “sunteti toti niste hoti”, “niste ticalosi”, “ati furat si vreti sa scapati, sa fugiti”, “toti ziceti ca aveti imunitate, hotilor”.

Mai mult, mai spune Cosma, procurorii DNA Ploiești l-ar fi presat și șantajat să scrie denunțuri împotriva lui Victor Ponta, Liviu Dragnea sau Sebastian Ghiță. În schimbul denunțurilor, procurorii ar fi fost de acord să îl lase ân pace pe Cosma, dar acesta nu a cedat șantajelor.

Cosma a fost ”săltat” de DNA Ploiești exact în ziua în care trebuia să meargă la Bruxelles, pentru a participa la o întâlnire la Comitetul Regiunilor, de pe lângă Consiliul Europei. Când a ajuns la sediul DNA și le-a spus despre unde trebuia sa meargă, procurorii l-ar fi ironizat.

”Aceștia au izbucnit în râs, mi-au reținut biletul pe care li-l prezentasem si mi-au prezentat o ordonanta de suspect, cerandu-mi sa o semnez si ‘sa o las mai moale’ cu Bruxellesul si cu imunitatea, ca pe ei nu ii intereseaza ‘prostiile’ astea, deoarece sunt o persoana corupta, care foloseste diverse tertipuri ca sa scape de puscarie. Am citit materialul si, socat de cele citite, in realitate niste inventii, am intrebat daca pot chema un avocat. Au fost de acord … Dupa tot felul de discutii purtate in biroul procurorului Onea, am semnat o declaratie in care am confirmat olograf ca nu recunosc niciuna din acuzatiile pe care mi le aduc si am intrebat daca pot sa plec la aeroport. Din nou rasete. In jurul orei 15, confirmand inca o data unei voci feminine de la telefon ca totul este in regula, mi-au inaintat ordonanta de retinere pentru 24 de ore si mi-au comunicat ca vor propune arestarea mea pentru 30 de zile. Imediat dupa acest anunt, a chemat ofiterii care ma ridicasera si m-au dus la masina cu catuse la maini, iar la iesirea din sediul DNA – ST Ploiesti se afla un numar impresionant de jurnalisti din aproape toata presa scrisa, audio sau TV, anuntata in timp util de procurorul Onea, inclusiv cu privire la faptul ca urma sa ma retina”.

”Portocală” scria singur notele informative

Mircea Cosma susține că în perioada în care a fost încarcerat, a aflat că aproximativ 20 de note informative ale SRI il vizau direct și că aceste note ar fi fost redactate de procurorul Mircea Negulescu, în colaborare cu ofițerii SRI.

”Între procurorul Negulescu exista o colaborare mai mult decat nefireasca: acesta scria asa-zise note de informare cu un ofiter SRI in biroul sau, apoi acest serviciu prelua nota si pretindea ca ar fi aflat el acele informatii, in fapt niste scenarii redactate de procurorul Negulescu impreuna cu ofiteri SRI pentru care ulterior incerca sa gaseasca martori mincinosi pentru a-l confirma. In acest sens sunt declaratiile numitului Marin Constantin (n.r. – fostul sef al SRI Prahova) date in dosarul nr. 83/P/2014 la 23 iulie 2014, al DNA, respectiv in dosarul nr. 109/P/2014 la 24 octombrie 2014. In declaratiile sale acesta mentioneaza ca procurorul Negulescu redacta astfel de note in biroul sau impreuna cu un ofiter SRI, maiorul Teodorescu Valentin, aceste activitati realizandu-se in baza protocolului de cooperare. Mai mult, aproape 20 de note de acest tip m-au vizat pe mine incepand cu anul 2010, acest fapt fiind o dovada in sensul ca eram „o tinta” a aparatului ocult care se ocupa de instrumentarea unor dosare impotriva unor lideri politici, cu scopul de a-i elimina din functii, sub pretextul ca deruleaza o lupta ‘anticoruptie’. In plus, cunosc ca in vara anului 2014, procurorul Onea Lucian l-a invitat neoficial pe numitul Ionescu Dragos la sediul DNA-ST Ploiesti. Cu acea ocazie, procurorul Onea i-a prezentat o mapa galbena, inscriptionata pe coperta cu emblema SRI, in care se regaseau mai multe note care pareau a fi apartinut SRI, deoarece aveau un astfel de antet. Procurorul l-a indemnat pe acesta sa citeasca acele note asa-zis informative, toate vizand membri ai familiei mele si i-a solicitat sa isi ‘aleaga’ ce informatie de acolo ar fi dispus ‘sa confirme’, in sensul de a sustine in mod mincinos ca ar cunoaste fapte inventate in acele note”.

